G7, l'Ue boccia l'idea di Macron: "Contrari al reintegro della Russia"

G7: Ue contraria a reintegrare la Russia

Alla riunione del G7 di Biarritz "l'Unione europea sarà contro l'idea di invitare di nuovo la Russia". Lo ha detto un alto funzionario Ue, in vista della riunione del fine settimana. "L'esclusione della Russia dal G8 è ancora valida oggi", ha spiegato la fonte: agli occhi del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, reintegrare il leader russo, Vladimir Putin, "sarebbe un segnale controproducente di debolezza" dopo "l'aggressione russa nell'Est dell'Ucraina" del 2014. La proposta di riammissione, esplicitata da Donald Trump, va originalmente ascritta a Emmanuel Macron, che ha incontrato Putin nei giorni scorsi.

G7: Mosca, esamineremo possibili proposte di ritorno nel G8

Mosca "esaminerà" possibili proposte sul ritorno della Russia nel G8. L'affermazione, che arriva dal ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, arriva dopo che il presidente Donald Trump aveva ribadito il proprio sostegno al ritorno di Mosca nel gruppo in vista del vertice G7 che si terrà il prossimo fine settimana a Biarritz, in Francia. "Se verrà presa una decisione sulla Russia, la esamineremo e risponderemo", ha dichiarato Lavrov in una conferenza stampa. Anche il presidente francese Emmanuel Macron si è espresso in merito, affermando che "sarebbe opportuno che la Russia si unisse nuovamente al G8". Ha nominato "la ricerca di una soluzione sull'Ucraina" sulla base dei colloqui di pace esistenti come "presupposto essenziale" per il ritorno di Mosca nel gruppo. Macron ha anche aggiunto che il ruolo della Russia è "importante" e che sarebbe "utile" includere il Paese nelle discussioni internazionali. Mosca l'anno scorso aveva dichiarato di non avere intenzione di tornare al G8 dopo che c'era stato un primo appello in questo senso di Trump, precisando che era felice di lavorare con il piu' ampio formato G20.