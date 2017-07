Gas, Macron sfida Trump: Total firma con l'Iran

Un piattaforma petrolifera off shore di gas

Total, il gigante petrolifero francese, ha firmato un accordo per lo sfruttamento di giacimenti di gas naturale con l'Iran del valore di 4,5 miliardi di euro. Si tratta di un grosso investimento che la compagnia francese farà nel Paese che per Donald Trump rimane uno degli Stati 'canaglia'. Una mossa con enormi implicazioni geopolitiche.

Francia alleata della Cina nell'affare in Iran

La francese Total non é però sola nell'impresa, si é infatti alleata con Pechino per trivellare i fondali marini sotto i quali si nascondono i giacimenti di gas naturale di South Pars. L'accordo prevede la costituzione di un consorzio dove la Total avrà una quota di maggioranza del 50% mentre il 30% va alla compagnia cinese Cnpc e un quota del 20% all'iraniana Petropars.

Macron sfida Trump firmando con Teheran

Al di lá dell'investimento in sé (nulla di eclatante visto il settore) é la valenza geopolitica a far tremare la Casa Bianca. Nonostante gli accordi sul nucleare del 2015 l'Iran é di fatti isolato dal resto della comunità economica mondiale. Le imprese non si azzardano ad investire nel Paese per paura delle ripercussioni statunitensi. Il fatto che Parigi abbia dato il via libera ai vertici della Total significa che l'Eliseo vuole aprire una nuova stagione di disgelo con l'Iran.

Trump teme l'alleanza Francia-Cina in Iran

Ad impensierire Washington c'é poi il fatto che ad investire nell'affare sono i cinesi. Le banche europee sono infatti restie ad entrare in consorzi che operano in Iran a causa del timore di possibili ripercussioni sugli affari dovuti all'intervento degli Stati Uniti. Ma la Cina investe volentieri proprio per ribadire il suo ruolo di potenza egemone rivale degli Usa. Ci sono poi i delicati equilibri interni all'area mediorientale. L'Iran condivide con il Qatar il giacimento off shore di South Pars. L'avvio delle trivellazioni significa che Parigi vuole fare affari non solo con Teheran, ma anche con il Qatar sotto embargo da parte dei Paesi del Golfo e guardato a vista anche dagli Stati Uniti.