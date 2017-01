Gentiloni: rispetto delle regole Ue. Ma diciamo no a manovre depressive

"L'espressione manovra correttiva mi crea qualche scompenso", scherza il premier Paolo Gentiloni in Spagna con il primo ministro Mariano Rajoy. E subito rintuzza l'Europa per la richiesta di una nuova revisione dei conti. "Confido che l'Unione europea non sarà affatto sorda e cieca" di fronte agli eventi che hanno causato problemi e danni al nostro Paese, dice il premier. "Farebbe un pessimo servizio a se stessa". "L'Italia ha bisogno di politiche espansive, non di manovre depressive", ribadisce Gentiloni. "Italia e Spagna hanno il comune interesse di avere da parte dell'Europa consapevolezza dell'importanza di mettere la crescita al centro delle nostre politiche con ragionevolezza e flessibilità". "Come sempre rispetteremo le regole europee ma non accetteremo manovre che possono avere effetti depressivi". "Confermiamo l'azione riformatrice che l'Italia sta portando avanti".

"In Italia non c'è alcuna instabilità, c'è un governo passato purtroppo attraverso la sconfitta del referendum, che lavora in continuità con il governo che ha operato per due anni, ne sviluppa le scelte programmatiche, fa le scelte che in questa fase bisogna fare". "Credo che il governo debba diresolo due cose molto semplici: la prima è che noi ci occupiamo dei problemi che riguardano l'attività di governo, il Paese e guardiamo con rispetto alle scelte del Parlamento e delle forze politiche", dice Gentiloni, rispondendo a una domanda sulla sentenza della Consulta sulla legge elettorale.



Le parole del premier arrivano dopo le stoccate del ministro dell'Economa, Pier Carlo Padoan. "Molti di noi hanno auspicato che l'Europa prendesse atto che non si può continuare come se non fosse successo niente, soprattutto in questo anno molto complicato per noi". Padoan rivendica un trattamento adeguato per i conti pubblici italiani dopo le emergenze vissute nell'ultimo anno, che in una congiuntura ancora fragile rispondono ai nomi di terremoto e migranti.

Una risposta diretta a Pierre Moscovici, il commissario agli Affari economici che sottolineava soltanto ieri come le spese per il sisma siano state già prese in considerazione nella flessibilità garantita all'Italia e che l'impatto del nuovo terremoto non potrà rientrare nella nuova trattativa. Una trattativa che ha sul tavolo la richiesta europea di correggere i conti di 3,4 miliardi. E sulla linea della fermezza si mantiene anche il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, che ribadisce: "Dall'Italia ci aspettiamo impegni precisi".

"La Commissione aspetta una risposta il primo febbraio, questa risposta arriverà. Sicuramente le spese necessarie per emergenza e ricostruzione saranno considerate, ci sarà un incremento delle spese, mi aspetto misure concrete del governo già dalla prossima settimana", ha spiegato sul punto Padoan parlando con i giornalisti a Bruxelles. Come ricostruito da Repubblica in edicola, per altro, in caso di elezioni anticipate il governo e soprattutto parti consistenti della maggioranza sono pronte a forzare la mano con la Ue, rispedendo al mittente le richieste di correzione in caso di campagna elettorale.

Ma il ministro Padoan sa bene che, in caso di rottura con l'Europa, per l'Italia si spalancherebbero le porte di una procedura d'infrazione e un commissariamento di fatto. "Una procedura d'infrazione sarebbe un grosso problema in termini di reputazione che l'Italia ha costruito, sarebbe un'inversione a U rispetto a quello che è stato costruito fino ad adesso", ha spiegato.