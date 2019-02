Germania, anche la Merkel protezionista? Un fondo sovrano contro Opa straniere

Germania pronta a lanciare un fondo sovrano contro Opa straniere

La Germania studia la creazione di un fondo sovrano con l'obiettivo di proteggere le industrie ritenute strategiche da tentativi di Opa ostile dall'estero. Lo ha annunciato il ministro dell'economia Peter Altmaier. "In alcune situazioni critiche, e per un periodo limitato, lo Stato potrebbe esso stesso rilevare quote di società", ha affermato durante una conferenza stampa sulle strategie industriali per i prossimi 10 anni. Lo scudo servirebbe in particolare a proteggere alcuni gruppi di punta sul digitale e sull'intelligenza artificiale, o su segmenti particolarmente nel mirino come lo sviluppo di sistemi a guida autonoma. "Qualunque ingerenza pubblica va limitata alllo stesso necessario", ha aggiunto il ministro.

Mossa per contenere le mire della Cina

Quindi, in caso di necessità l'ingerenza pubblica sarebbe possibile. Già lo scorso dicembre il governo Merkel ha emanato un decreto che abbassa al 10% del capitale, dal precedente 25%, la soglia superata la quale lo Stato può bloccare acquisizioni dall'estero. Altri settori sotto tutela sono difesa, telecomunicazioni,, acqua e media. La mossa della Merkel, che qualcuno bolla già come "protezionista", arriva dopo alcune acquisizioni in particolare dalla Cina. E non a caso la cancelliera si trova in questi giorni in Giappone in un viaggio teso a diversificare la propria linea sinocentrica per gli investimenti a Oriente.