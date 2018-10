Germania, anche Schauble tra i papabili per prendere il posto di Angela Merkel

GERMANIA, ANCHE LASCHET E SCHAUBLE TRA I CANDIDATI A PRENDERE IL POSTO DELLA MERKEL

Tra i potenziali futuri candidati alla presidenza della Cdu nel dopo-Merkel ci sarebbero anche Armin Laschet e Wolfgang Schauble: nomi che secondo la stampa tedesca vanno ad aggiungersi alla rosa dei tre considerati concorrenti quasi certi, il segretario generale del partito, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), il ministro della Sanità Jens Spahn, l'ex capogruppo conservatore Friedrich Merz. Ma le possibili candidature di Laschet e Schaeuble probabilmente non verranno ufficializzate se non al congresso del partito dove si deciderà tutto. E Guenther si dichiara più interessato alla politica regionale che federale.

I SUCCESSORI DELLA MERKEL: ECCO CHI E' ARMIN LASCHET

Armin Laschet è il premier del più popoloso dei 16 Laender della Germania, il NordReno Westfalia, ed è il capo della più potente sezione regionale del partito, che rappresenta un terzo dei 1001 delegati cristianodemocratici che si riuniranno ad inizio dicembre ad Amburgo per decidere chi eleggere alla successione di Merkel. Quando la cancelliera ha annunciato il suo ritiro, Laschet ha commentato il gesto con un discorso giudicato prudente, soprattutto rispetto al proprio potenziale futuro ruolo nel partito: e questo perché, secondo la stampa tedesca, sono due le cose che gli premono, evitare una spaccatura nella Cdu e presentarsi al voto ad Amburgo solo in caso di vittoria certa.

I SUCCESSORI DELLA MERKEL: ECCO CHI E' WOLFGANG SCHAUBLE

Per l'ex ministro delle Finanze e attuale presidente del Bundestag Wolfgang Schauble, la presidenza della Cdu sarebbe il coronamento di una lunghissima carriera politica. E sarebbe anche il modo di riprendere un percorso politico interno al partito interrotto nel 2000. Dopo le elezioni del 1998, perse dalla Cdu, Schauble divenne infatti presidente ed era in corsa per diventare il successore di Kohl ma fu costretto nel 2000 a lasciare l'incarico a seguito dello scandalo dei fondi neri. Ora nel caso venisse eletto - una volta ufficializzata una sua effettiva candidatura alla presidenza - e nel caso il partito costringesse Merkel a lasciare anche la carica di cancelliere, Schauble dovrebbe però ancora assicurarsi l'appoggio della Spd per poter assumere così, anche solo a titolo temporaneo, la carica di capo del governo.