Germania, Angela Merkel e Martin Schulz iniziano i colloqui: prime divergenze

Germania, al via colloqui tra Angela Merkel e Martin Schulz pedr la grande coalizione

Questa sera avranno inizio i primi colloqui tra i vertici dell'Unione Cdu/Csu e quelli della Spd per sondare la possibilità di una riedizione della Grande Coalizione (abbrreviata in GroKo) in Germania. A differenza di quelli che li hanno preceduti e sono poi falliti per costituire l'alleanza "giamaica" tra Cdu/Csu, Liberali e Verdi, gli incontri tra conservatori e socialdemocratici si svolgeranno all'insegna della massima riservatezza.

Bocche cucite sull'incontro Merkel-Schulz

La cancelliera Angela Merkel ha già spiegato di non voler fornire "dispacci quotidiani sul livello delle acque". Opinione del tutto condivisa dal leader della Spd, Martin Schulz, che in un'intervista alla Bild ha detto che i vertici dei due partiti si sono trovati d'accordo sulla necessità di un'assoluta discrezione degli incontri.

Prime divergenze sui tempi per la grande coalizione

Questo per non dare la sensazione immediata che tutto sia stato già deciso in vista di un accordo. Il vertice, tre mesi dopo il voto politico, inizierà alle 19 a Berlino. Oltre a Merkel e Schulz, vi prenderanno parte il leader della Csu, Horst Seehofer e tutti i capigruppo parlamentari. Quanto dureranno i colloqui è ignoto. Merkel si è detta favorevole a "colloqui spediti". Il segretario generale della Spd, Lars Klingbeil, al contrario, ha detto che la formazione di un'alleanza di governo potrebbe trascinarsi fino a maggio.