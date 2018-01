Germania, Angela Merkel svolta: c'è l'accordo per la Grande Coalizione con Spd

GERMANIA: SVOLTA NELLE TRATTATIVE, ACCORDO SU GRANDE COALIZIONE

Accordo in Germania su una Grande Coalizione. I leader dei partiti e i capigruppo di Cdu, Csu e Spd sono arrivati ad una svolta. Lo riferisce la Dpa, precisando che i rappresentanti dei tre partiti sarebbero sul punto di annunciare l'apertura dei negoziati per dar vita ad un governo. L'accordo finale dipende dall'assenso dei conservatori e dei socialdemocratici, sottolinea ancora l'agenza di stampa tedesca citando le sue fonti. Per il 21 è previsto il congresso straordinario della Spd chiamato a ratificare l'accordo.

MARATONA NEGOZIALE DI 24 ORE: ORA SI TRATTERA' PER LA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO

L'intesa annunciata dalle fonti citate dall'agenzia di stampa tedesca, arriverebbe al termine di una maratona negoziale di oltre 24 ore. I primi delegati che hanno preso parte ai colloqui avevano infatti raggiunto la sede del partito socialdemocratico a Berlino alle 8 di ieri, ricorda l'agenzia, e gli stessi leader cristianodemocratico, Angela Merkel, cristianosociale, Horst Seehofer e socialdemocratico Martin Schulz avevano iniziato i colloqui alle 9.30. Durante la notte diversi partecipanti avevano lasciato la sede delle trattative senza rilasciare commenti o sciogliere la riserva sul futuro governo tedesco, ossia sulla possibilità di dare effettivamente il via ai colloqui per la definizione dettagliata di un programma di coalizione tra blocco conservatore e socialdemocratici.