Germania, auf wiedersehen Merkel. Ora i tedeschi vogliono i Verdi

GERMANIA: SONDAGGIO, 46% ELETTORI PER CANCELLIERE DEI VERDI

In Germania sembra ormai correre verso l'epilogo il tempo della Grande Coalizione di Angela Merkel, con un futuro che sembra assumere sempre di più tinte "green". I Verdi tedeschi continuano a mietere consensi dopo il successo registrato alle europee: secondo un sondaggio condotto da YouGov per la Dpa, il 46% degli elettori sarebbe favorevole alla presentazione di un candidato ecologista alla carica di cancelliere al voto del 2021. Dalla rilevazione, per la quale sono state interpellate 2.042 persone, emerge anche che solo il 30% ritiene che i socialdemocratici dovrebbero presentare un proprio candidato alla cancelleria. Al voto del 26 maggio scorso, i Verdi sono diventati il secondo partito, dopo la Cdu, con il 20,5% dei consensi.

Germania, Merz (Cdu): "La Grande coalizione non terrà oltre l'anno"

La Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), al governo in Germaniadal 14 marzo 2018, "no terra' oltre la fine dell'anno". E' quanto dichiarato da Friedrich Merz, tra i maggiori esponenti della Cdu, durante un'intervista rilasciata oggi al quotidiano tedesco "Handelsblatt". Secondo Merz, "tecnicamente, questo governo e' capace di agire, ma non vi sono piu' nuove idee ne' nuovi impulsi sociopolitici". Per motivare le proprie affermazioni, Merz ha spiegato che "questa cosiddetta Grande coalizione non e' mai stata e non e' molto popolare ne' tra le sue stesse parti ne' tra i cittadini". Merz ha, quindi, evidenziato che il patto di governo tra Cdu, Csu e SpD e' stato "solo una seconda scelta dopo il fallimento dei negoziati per la formazione di una coalizione Giamaica" tra cristiano-democratici, cristiano-sociali, verdi e liberaldemocratici dopo le elezioni tenute in Germania il 24 settembre del 2017. (Sit) NNNN