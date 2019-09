Germania, Brandeburgo verso l'inedita coalizione Cdu-Spd-Verdi

Germania: Brandeburgo verso inedita coalizione Spd-Verdi-Cdu

Una coalizione tra socialdemocratici, cristiano-democratici di Frau Merkel e Verdi. E' la proposta ufficializzata dal governatore del Brandeburgo, Dietmar Woidke, in seguito alle elezioni del primo settembre per il rinnovo del parlamento del Land orientale, come riferito da diversi media tedeschi. Se le trattative dovessero andare in porto, il Brandeburgo avrebbe per la prima volta una coalizione Spd-Cdu-Verdi. Attualmente, una maggioranza paragonabile esiste solo in Sassonia-Anhalt, in cui però è la Cdu a guidare la coalizione, mentre qui sarebbe la Spd a guidare l'esecutivo.

La sinistra sceglie la Cdu, out la Linke

I vertici regionali dei cristiano-democratici e dei Verdi hanno già iniziato a valutare la proposta, anche se non manca qualche voce critica in proposito. Una tale coalizione "rosso-nera-verde" potrebbe contare peraltro su una maggioranza di soli sei seggi ma l'alternativa di cui si è discusso, ossia un'alleanza 'rosso-verde-rossa' (ossia tra Spd, Verdi e Linke) conterebbe su un solo seggio di vantaggio e dunque sembra ormai avere poche chances.