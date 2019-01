Germania, crescita ai minimi da 5 anni. Surplus record, ma l'Ue non fa nulla

Germania: nel 2018 crescita frena all'1,5%

L'economia tedesca ha rallentato nel 2018, crescendo "solo" dell'1,5 per cento. Si tratta del dato minimo degli ultimi cinque anni. Lo indicano i dati di Destasis. Si tratta di un calo significativo rispetto ai due anni precedenti, quando si registrò una crescita al 2,2 per cento nel 2016 e nel 2017. Nonostante la performance relativamente lenta, l'anno scorso è stato il nono anno consecutivo di crescita economica per la più grande economia europea, dopo essere uscita dalla recessione globale del 2009. Destatis ha detto che l'economia è stata sostenuta dai consumi nel 2018 e dall'aumento degli investimenti, ma il motore di crescita delle esportazioni tedesche sembra essersi indebolito.

Germania: nel 2018 surplus di bilancio record a 59,2 miliardi

La Germania ha registrato nel 2018 un surplus di bilancio record a 59,2 miliardi di euro, pari all'1,7% del suo Pil, rispetto ai 34 miliardi del 2017. Lo ha reso noto l'ufficio federale di statistica Destatis. Si tratta di un dato decisamente migliore rispetto alle attese degli analisti, che immaginavano che il disavanzo si sarebbe ridotto, e del miglior surplus registrato nei conti pubblici tedeschi dai tempi della Riunificazione (1990). Prevedibile possano tornare le polemiche sul surplus commerciale, visto che in molti Stati membri si lamentano del fatto che l'Unione europea non abbia mai sanzionato Berlino in merito.