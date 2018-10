Germania, crollo nei sondaggi per Cdu e Spd: ora la Merkel traballa davvero

Germania: sondaggi, nuovo record negativo per Spd e Cdu

Sondaggi a precipizio per la Grosse Koalition: secondo il rilevamento pubblicato oggi dal "Politbarometer" del secondo canale pubblico Zdf, la Cdu/Csu della cancelliera Merkel scivola di un altro punto percentuale al 27%, mentre la Spd di Andrea Nahles cade al 14%, perdendo altri tre punti. In sostanza, se si votasse oggi per il rinnovo del Bundestag, non ci sarebbero i numeri per confermare l'attuale alleanza di governo. Non solo: i socialdemocratici sarebbero di gran lungo al livello più basso della loro storia, con un calo di oltre 7 punti rispetto al dato delle elezioni di un anno fa.

Sondaggi Germania, continua il boom dei Verdi

Continua invece il boom dei Verdi, che crescono nelle preferenze degli elettori di 3 punti al 20%: si stabilizzerebbe, in sostanza, il sorpasso nei confronti della Spd, aggiudicando agli ambientalisti la palma di secondo partito in Germania su base nazionale, come in Baviera, dove il partito guidato da Robert Habeck e Annalena Baerbock e' uscito dalle urne con il 17,5% dei voti confermandosi la vera sorpresa di questa stagione politica. Anche nei sondaggi in Assia, dove si voterà il 28 ottobre per il rinnovo del Landtag, i Verdi sono in forte crescita, toccando il tetto-record del 22% dei consensi.

Sondaggi Germania, Merkel a rischio

Sempre su base nazionale rimane invece ferma l'ultradestra populista dell'Afd con il 16%, stabili anche i liberali dell'Fdp all'8% mentre la Linke cresce al 10%. In pratica, solo una coalizione a tre (per esempio la combinazione "Giamaica" con Cdu/Csu, Fdp e Verdi) arriverebbe ad una maggioranza parlamentare al Bundestag. Un altro dato interessante è che per un tedesco su due la crescente debolezza dei partiti della GroKo rappresenta un elemento di "preoccupazione". Insomma, la Merkel non può per niente stare tranquilla.