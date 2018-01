Germania, dichiarazione di guerra a Facebook: pronte sanzioni sui dati

Germania, pronte sanzoni sui dati a Facebook

L'Antitrust tedesca sta valutando la possibilità di sanzionare Facebook per abuso di potere di mercato. L'azienda americana, secondo l'autorità tedesca, raccoglierebbe dati personali degli utenti senza dar loro la possibilita' di opporsi. E' quanto ha dichiarato il direttore dell'Antitrust, Andreas Mundt, al quotidiano di Duesseldorf, Rheinischen Post.

Abuso di potere di mercato?

"Noi riteniamo che il modo in cui l'azienda raccoglie e utilizza i dati personali possa configurarsi come un abuso di potere di mercato", ha dichiarato Mundt. L'autorità ha fatto sapere di avere comunicato questi rilievi all'azienda americana gia' prima di Natale: "adesso vedremo come Facebook reagirà alle nostri critiche" ha continuato Mundt, "poi decideremo il da farsi". Se Facebook non dovesse proporre soluzioni alternative, l'intenzione dell'autorità per la concorrenza e' di procedere con sanzioni.

Hate speech, in Germania scattano le multe fino a 50 milioni per i social media

Nel frattempo scatta in Germania il giro di vite deciso dal governo contro l'hate speech sui social network. Berlino ha deciso di imporre multe fino a 50 milioni di euro ai danni dei social media che non rimuoveranno in tempi strettissimi, massimo 24 ore, i post che contengono messaggi di odio (hate speech) o al limite entro sette giorni per i casi più complessi. La nuova legge, conosciuta come Network Enforcement Act (NetzDG), è entrata in vigore lo scorso mese di ottobre, per diventare pienamente operativa dopo un paio di mesi di rodaggio, a partire appunto da oggi. La normativa ha incontrato non poche critiche sul fronte della libertà di espressione, ma è passata comunque anche perché la Germania è uno dei paesi più severi in materia di diffamazione e crimini d'odio. Lo scorso mese di giugno la polizia tedesca ha fatto irruzione a casa di 36 persone accusate di hate speech e della pubblicazione di altri contenuti online illegali. La crociata tedesca contro i post che contengono hate speech non è isolata, anche l'Unione Europea ha avanzato richieste analoghe ai social. Il 2018 è appena cominciato ma visti i problemi passati di Facebook e Twitter nella rimozione dei contenuti d'odio, evitare le pesanti multe previste dal nuovo corso in Germania ed Europa non sara' facile per i social media.