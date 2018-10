Germania, elezioni Assia: nuovo boom Verdi? Si decide il futuro della Merkel

Elezioni in Assia, Merkel e Grande Coalizione a rischio

Angela Merkel e la sua Grande Coalizione sono appese a un filo. Domenica si aprono le urne in Assia, ma ancora una volta la tensione si respira più a Berlino che a Wiesbaden, capoluogo del Land coinvolto dal voto. Quel che uscirà dalle urne potrebbe innescare una reazione a catena che si farà sentire ai piani alti del governo federale, cancelliera in testa, soprattutto se si considera il risultato sorprendente delle elezioni Baviera, con il crollo della Csu e il trionfo dei Verdi.

Germania, verso la fine della Grande Coalizione?

In tanti evocano - chi temendola, chi sperandola - la fine della Grosse Koalition, con evidenti ripercussioni europee. A dar retta ai sondaggi, la Cdu di Merkel potrebbe tracollare di oltre dieci punti, pur rimanendo primo partito nel Land della Germania centrale con un risultato intorno al 27%. Le rilevazioni vedono un'analoga, forte emorragia pure nella Spd, che però qui potrebbe resistere intorno alla soglia, psicologicamente importante, del 20%.

Assia, verso nuovo boom di Verdi e Afd

In clamorosa ascesa i Verdi, che potrebbero addirittura superare i socialdemocratici, attestandosi intorno al 22%, finendo per assumere un ruolo centrale per qualsivoglia governo si voglia ipotizzare per il futuro. Infine, anche in Assia l'ultradestra dell'Afd dovrebbe fare per la prima volta il suo ingresso nel Parlamento regionale, fermandosi però intorno al 13%, ossia sotto le aspettative. L'attuale governatore Volker Bouffier potrebbe perdere il posto, indebolendo ulteriormente una Angela Merkel già pesantemente sotto tiro Alternative, tutte possibili sulla carta: una coalizione nero-rossa (Cdu-Spd), una nero-verde come quella attuale, una coalizione "Giamaica" Cdu, liberali, Verdi, addirittura un'alleanza tra Spd, Verdi e liberali.