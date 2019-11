Germania, l'era della stabilità è finita. Ultimi sondaggi: fiducia ai minimi

Germania, ultimi sondaggio: crolla la fiducia nella "stabilità" tedesca

Almeno dal dopoguerra in poi l'idea della "stabilità" della politica è un totem condiviso nella classe dirigente e nell'opinione pubblica tedesca. Ma oggi un sondaggio mostra come anche in Germania la fiducia in quella che è una delle architravi nella pratica di governo nella Repubblica federale sia seriamente entrata in crisi: alla domanda "quale è secondo lei ancora un elemento di forza della Germania" posta dall'Allensbach Institut per conto del quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, solo il 57% degli interpellati ha risposto appunto "la stabilità politica". Il problema è che appena 4 anni fa era l'81% a dare questa risposta.

L'era della stabilità della locomotiva tedesca sembra giunta al termine

Per quanto riguarda "il sistema politico" oggi è il 51% dei tedeschi a definirlo un "elemento di forza" della Germania, mentre nel 2015 era il 62%. A detta degli esperti che hanno lavorato al sondaggio, il calo di fiducia dei cittadini per quello che riguarda "l'incapacità di agire" dello Stato e del governo sarebbe motivato dalla litigiosità dei partiti. Stando al rilevamento di Allensbach, il 64% delle persone interpellate definisce "dilaniata" la Spd, definizione che calza anche per la Cdu di Angela Merkel per il 53%, dei tedeschi, mentre il dato cala al 26% per l'Afd, il partito dell'ultradestra. Molto poco litigiosi, secondo il sondaggio, i Verdi, i liberali dell'Fdp e la Linke. Nondimeno, così lo studio, solo un quinto dei tedeschi ritiene che le elezioni anticipati portino all'insediamento di un governo "forte" e pienamente capace di realizzare i propri programmi.