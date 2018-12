Germania, esercito in crisi di organico. Merkel recluta cittadini Ue

Germania: esercito in crisi di organico reclutera' cittadini Ue

Davanti alla scarsita' di candidati, l'esercito tedesco e' pronto a reclutare specialisti provenienti da altri paesi dell'Unione Europea: lo ha spiegato il capo di Stato maggiore della Bundeswehr Eberhard Zorn ai giornali del Funke Mediengruppe. "La Bundeswehr ha bisogno di personale, dobbiamo guardare in tutte le direzioni in un periodo di penuria di addetti qualificati". Secondo lui, il reclutamento di specialisti stranieri europei, in particolare di medici o ingegneri, costituisce "un'opzione" prevista dall'esercito tedesco. Cio' implicherebbe una modifica della legge tedesca che stabilisce che un soldato che opera per la Bundeswehr deve avere la nazionalita' tedesca. Questa idea e' sostenuta anche dal Commissario parlamentare delle forze armate tedesche, il socialdemocratico Hans-Peter Bartels, secondo il quale "molti soldati (hanno gia' origini straniere o doppia nazionalita')".

La crisi dell'esercito tedesco

Inoltre, "la Bundeswehr non rappresenterebbe un'eccezione perche' gia' da tempo abbiamo cittadini europei che lavorano nella polizia tedesca", ha osservato Zorn. Secondo il gruppo dei media, il governo tedesco ha gia' sentito i suoi partner europei sulla questione. La Repubblica ceca, la Svezia, il Belgio e la Danimarca non sarebbero contrari a questa idea, ma la Francia avrebbe espresso riserve. Bulgaria, Romania, Slovenia e Grecia, da parte loro, hanno espresso dubbi, temendo che i loro potenziali soldati sarebbero stati attratti da uno stipendio piu' alto in Germania. "Certo, dobbiamo stare attenti a non competere con le nostre controparti europee", ha detto Zorn. La Bundeswehr darebbe priorita' ai cittadini europei che gia' vivono in Germania. I candidati dovranno parlare tedesco, presentare un certificato di buon comportamento della polizia e dichiarare la loro fedelta' allo stato tedesco. Il ministero della Difesa tedesco ha confermato queste informazioni all'agenzia Afp. Di fronte all'invecchiamento della popolazione e alla crescente scarsita' di manodopera, la Germania e' anche sul punto di adottare una legge sull'immigrazione per facilitare il reclutamento di lavoratori extracomunitari.