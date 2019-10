Germania, governo Merkel sotto attacco:; "Indebolito il pacchetto clima"

Germania: governo sotto attacco, "ha indebolito il pacchetto clima"

Il governo tedesco è al centro di veementi critiche dopo che lo Spiegel ha rivelato il contenuto della versione finale del progetto di legge per la difesa del clima che dovrebbe essere varato già oggi insieme alla versione estesa del cosiddetto "pacchetto clima". A quanto scrive il settimanale di Amburgo, nel nuovo documento non viene piu' indicato un obiettivo nazionale entro il 2040 per la riduzione di Co2, così come viene resa molto piu' vaga la promessa di raggiungere lo stato di "emissione zero" in Germania entro il 2050, mentre sarebbe rimasta l'indicazione di ridurre entro il 2030 le emissioni di Co2 del 55% rispetto al 1990. Altro punto dolente, a quanto afferma lo Spiegel, sono i relativi meccanismi di controllo, a cominciare dal cosiddetto Consiglio climatico con un gruppo di "saggi" nominati dal governo, che non sarebbe più tenuto a realizzare una rapporto annuale in cui viene valutata l'efficacia delle misure messe in atto, né sarà chiamato a fare proposte per aggiustare le decisioni dei vari ministeri in materia.

La grande coalizione sotto accusa per il pacchetto clima

La questione e' che proprio i meccanismi di controllo erano stato l'argomento utilizzato dalla Grosse Koalition per affermare l'efficacia del "pacchetto clima" varato lo scorso 20 settembre. Sempre lo Spiegel scrive che gli "aggiustamenti" sarebbero intervenuto soprattutto a causa delle richieste del gruppo parlamentare dell'Unione Cdu/Csu di Angela Merkel. Le associazioni ambientaliste hanno reagito in modo molto dure: "Quello di cui avremmo avuto bisogno era un chiaro 'business plan' per la difesa del clima. Quel che invece abbiamo avuto un piano piccolo piccolo in cui rimangono solo incertezze e impossibilita' di progettazione", ha detto Kai Niebert, capo dell'Associazione tedesca per la difesa della Natura. Secondo Britta Hasselmann dei Verdi, quella del governo tedesco è "una dichiarazione di bancarotta. Già nella versione precedente, il pacchetto clima non riusciva a rientrare negli obiettivi dell'accordo di Parigi. Ora la Germania va ancora più indietro". In termini simili si esprime Dietmar Bartsch, il capo della Linke, il partito della sinistra: "Ogni settimana una nuova opinione sul clima. Porprio non ce la fanno". Critiche anche dalla Spd. Uno dei candidati a leader dei socialdemocratici, Karl Lauterbach, ha scritto su Twitter che "il pacchetto clima sarà solo una tigre sdentata, se verra' ulteriormente indebolita. La Spd non dovrebbe stare dalla parte sbagliata della storia". Anche l'ex capitana della Sea Watch, Carola Rackete, ha duramente criticato la politica ambeintale del governo tedesco durante una manifestazione del movimento Extinction Rebellion in corso a Berlino: "E' giunta l'ora che il governo dica la verità e dichiari lo stato d'emergenza climatico".