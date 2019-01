Germania, hackerati centinaia di politici. Si salvano solo quelli dell'Afd

Germania: hackerati dati centinaia politici, esclusi solo Afd

I dati personali di centinaia di politici tedeschi di tutti i partiti, esclusi quelli di estrema destra di Afd, sono stati hackerati e diffusi online. La notizia e' stata data dalla radio Rbb e diffusa poi da tutti i siti. Sono stati coinvolti infatti Cdu, Csu, Spd Verdi, Fdp e Linke, ma non l'Afd. Lo riportano i media locali, riprendendo una notizia pubblicata da Rbb. Sarebbero stati pubblicati numeri di cellulare, dati di carte d'identita', chat, lettere, conti e informazioni di carte di credito, secondo quanto si legge in una nota dell'emittente radio.

C'e' anche Angela Merkel tra le vittime eccellenti del mega-hackeraggio di dati personali di cui sono stati vittime moltissimi politici tedeschi. Tra i "leak" che riguardano la cancelliera, un suo indirizzo mail, un numero di fax e numerose lettere ricevute e inviate. Le autorita' tedesche e i media finora non hanno specificato se si tratti di dati sensibili. E' stata l'emittente Rbb-Inforadio a dare per prima l'informazione di un hackeraggio su larga scala di contatti e documenti di moltissime personalita' politiche tedesche, compreso il presidente della Repubblica, Frank-Walter Steinmeier. Tutto questo materiale e' stato pubblicato attraverso un account Twitter che si autodefinisce "un artista di satira e ironia" ma anche come "Security Researching". Sono state colpite tutte le forze politiche presenti al Bundestag, con la sola eccezione del partito dell'ultradestra, l'Afd. In mattinata si e' riunito il gabinetto di crisi del centro federale di cyber-difesa in Germania. Della struttura anti-hackeraggio fanno parte l'Ufficio federale per la difesa della Costituzione, l'Ufficio criminale federale e il Bnd, il servizio segreto nazionale. I vertici dell'intelligence tedesca devono decidere quali contromisure mettere in atto.