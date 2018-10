Germania, i Verdi insidiano la Merkel: potrebbe votarli il 47% dei tedeschi

Germania: sondaggio Spiegel, 47% tedeschi potrebbe votare Verdi

E' altissimo il potenziale elettorale dei Verdi in Germania. Secondo un sondaggio effettuato da Infratest per conto dello Spiegel, addirittura il 47% dei tedeschi "immagina di poter votare in linea di principio" il partito ambientalista guidato da Robert Habeck e Annela Baerbock. Alle elezioni di domenica scorsa in Baviera, a sorpresa i Verdi hanno conquistato la palma di seconda forza politica del Land meridionale, con il 17,5% dei voti.

Boom dei Verdi, Angela Merkel a rischio

Il trend di crescita e' confermato dai sondaggi a livello nazionale, per i quali i Verdi arrivano a toccare il 20%, mentre continua il calo della Spd, attuale alleato di governo della Cdu/Csu di Angela Merkel nella Grosse Koalition. Tornando al rilevamento Infratest, il 22% degli interpellati immagina che il prossimo o la prossima cancelliera possa essere Verde e il 55% ritiene che gli ambientalisti siano "un partito di centro", contro il 36% che li assegna alla sinistra.