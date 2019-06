Germania, i Verdi sono il primo partito e dicono no a Merkel: "Nuove elezioni"

Germania: Verdi, non saremo ruota di scorta per governo

Se la Grosse Koalition non ha piu' la forza di andare avanti, in Germania si dovranno convocare le elezioni anticipate. E' quanto ha affermato stamattina, parlando con l'emittente Zdf, la leader dei Verditedeschi, Annalena Baerbock. Smentendo le speculazioni su una possibile coalizione "Giamaica" (Cdu/Csu piu' Verdi e liberali) al posto dell'attuale alleanza tra il partito di Angela Merkel e i socialdemocratici, in pieno caos dopo le dimissioni della leader Andrea Nahles, Baerbock ha affermato ce "noi non siamo una ruota di scorta" da utilizzare quando fa comodo.

Se il governo di GroKo tra Unione cristiano-democratica e socialdemocratici "non ha piu' la capacita' di risolvere le cose" e' necessario andare ad un voto anticipato: "Ci sono regole chiare in questo senso". E ancora: "Naturalmente ci prepariamo a quel che succede se il governo non ha piu' la forza di andare avanti, ma ogni cosa va affrontata al momento giusto", aggiunge Baerbock. Secondo la quale, come si vede con gli altri partiti, "la cosa piu' sbagliata e' proprio girare tutto il tempo intorno a se stessi e discutere solo di nomi e di persone". Tuttavia, conclude la leader del partito ambientalista, "quando sara' il momento assumeremo le nostre responsabilita'". I Verdi tedeschi al momento stanno vivendo un vero e proprio boom: dopo aver superato il 20% dei consensi alle elezioni Europee diventando cosi' la seconda forza politica in Germania, negli ultimi sondaggi tocca persino il 27%, superando persino la Cdu/Csu di Frau Merkel.