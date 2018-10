Germania, il pronipote di Hitler è un fan di Angela Merkel. Industria giù

Il pronipote di Adolf Hitler? E' un fan di Angela Merkel

"Mi piace. Sembra una persona intelligente e capace". A parlare Alexander Hitler, pronipote di Adolf e fan a sorpresa di Angela Merkel. Il pronipotel del Fuhrer, che vive negli Stati Uniti, è stato intervistato dalla Bild a Long Island. Il tabloid, che mette oggi l'esclusiva in prima pagina, racconta di come sia riuscito a intervistare uno degli ultimi discendenti del famigerato Fuehrer, proponendo domande sulla politica tedesca. Se avesse iniziato subito con la storia familiare, dice l'intervistatore, non avrebbe ottenuto risposta.

Hitler promuove la Merkel anche sui profughi

Alla domanda su un giudizio su Angela Merkel, invece, Alexander - il cui secondo nome è Adolf - risponde: "Mi piace. Sembra una persona intelligente e capace". Anche a proposito della politica sui profughi, arriva una espressione di sostegno: "la cancelliera fa quello che puo'". Su Donald Trump, invece, il giudizio e' negativo: "L'ultima persona di cui si può pensare che io abbia ammirazione è Donald Trump. Non appartiene affatto ai miei preferiti". "Mi disturba il suo modo di fare. E semplicemente a me non piacciono i bugiardi", conclude.

Produzione industriale tedesca giù per il terzo mese di fila

Intanto nuova doccia fredda per la crescita in Germania: la produzione industriale tedesca ad agosto e' scesa a sorpresa per il terzo mese di fila, segnando un -0,3% contro il +0,3% atteso dagli economisti. Pesa la minaccia del protezionismo, e le voci piu' negative sono gli investimenti in beni strumentali e il settore edilizio.