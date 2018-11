Germania dopo la Francia: i gilet gialli minacciano Merkel, non solo Macron

Germania: gilet gialli, destra estrema li importa e cavalca

I "gilet gialli" stanno per varcare i confini francesi. Sarebbe in corso un tentativo per importare anche in Germania il movimento delle proteste che stanno agitando la Francia di Emmanuel Macron. Con una caratteristica in piu': e' la destra estrema che starebbe cercando di appropriarsi del movimento e di cavalcarlo, con motivazioni che poco hanno a che vedere con i rincari della benzina che hanno infiammato gli Champs Elysees. I primi segnali si sono avuti con quando alcuni gilet gialli sono comparsi nei giorni scorsi in diverse città tedesche, per esempio a Norimberga, Monaco, Hannover e persino di fronte al Check-point Charlie a Berlino.

Piccoli assembramenti, per ora, sparuti gruppi di manifestanti arrabbiati. Ma a quanto riferisce il reporter investigativo Lars Wienand, tra i manifestanti stanno emergendo gruppi che gridano slogan contro i migranti, "parlano dell'abbattimento del sistema e presentano una road map per la rivoluzione". Una rivoluzione di destra, con parole d'ordine che assomigliano non poco a quelle delle frange piu' estreme. Un fenomeno osservato anche dall'attivista Frank Stollberg, che ha realizzato ricerche approfondite sull'ambiente della destra estrema viaggiando anche in siti di "gilet gialli" non aperti al pubblico: "C'e' chi sta cercando di collocare elementi di destra e di destra estrema sotto il tetto apparentemente borghese dei gilet gialli".