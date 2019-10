Germania in recessione tecnica: economia minacciata dal calo dell'export

Germania in recessione tecnica. Il report Bundesbank

L'economia tedesca potrebbe essersi contratta ancora nei tre mesi chiusi a settembre, aprendo la strada alla recessione tecnica, e un rallentamento delle esportazioni minaccia ora di influenzare anche l'economia domestica ma una vera recessione, una "recessione profonda non è probabile". La Bundesbank, nel rapporto mensile, non traccia un quadro roseo per l'economia della Germania che ha subito un brusco rallentamento nell'ultimo anno con le esportazioni, suo motore tradizionale di crescita, depresse dal peso di una guerra commerciale globale ma tiene a sottolineare che "finora non vi è stato alcun segno di una recessione nel senso di un declino significativo, ampio e sostenuto della produzione economica con capacita' macroeconomiche sottoutilizzate".

Bundesbank scongiura una recessione profonda

Nel Rapporto si legge che "L'economia della Germania potrebbe essersi ridotta ulteriormente nel terzo trimestre del 2019" ha dichiarato la banca centrale del paese e "il fattore decisivo qui e' la continua recessione nel settore orientato all'esportazione". "Attualmente i primi indicatori forniscono pochi segnali di una ripresa sostenibile delle esportazioni e di una stabilizzazione del settore" ha affermato la banca centrale. "Cio' aumenta il rischio che il rallentamento si estenda in misura maggiore ai settori piu' orientati al mercato interno".