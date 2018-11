Germania, la Cdu flirta con i Verdi. "Mai alleanze con Afd e Linke"

Germania: mozione vertici Cdu, mai coalizione con Afd e Linke

Porte chiuse ad Afd, ma anche alla Linke. La presidenza della Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, ha messo ai voti una mozione in cui si chiede al partito di escludere esplicitamente qualsivoglia "coalizione o altre forme di collaborazione" con il partito dell'ultradestra e con il partito della sinistra. In particolare, per quanto riguarda l'Afd, la netta presa di posizione arriva mentre la formazione guidata da Alice Weidel e' nel pieno della bufera per i presunti fondi neri provienienti dalla Svizzera e dall'Olanda e mentre e' alle prese con il crescente estremismo del suo movimento giovanile.

La Cdu strizza l'occhio ai Verdi

Ma in realta' ha anche a che fare con un dibattito interno alle stesse fila dei cristiano-democratici: qualche tempo fa, per esempio, era stato il leader della Cdu in Brandeburgo, Ingo Senftleben, a evocare uno scenario per cui dopo le prossime elezioni regionali in Sassonia, Turingia e Brandeburgo non sarebbe possibile formare alcuna coalizione senza Afd o Linke, dato che in molti dei Laender dell'Est i due partiti insieme raggiungono, secondo i sondaggi, oltre il 40% dei consensi. Nei giorni scorsi sia Merkel che molti altri esponenti di punta della Cdu - tra cui Annegret Kramp-Karrenbauer, una dei tre sfidanti nella corsa a succedere alla cancelliera come guida del partito - hanno ribadito che l'Afd non sarebbe mai stata un alleato di governo per i cristiano-democratici.