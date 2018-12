Germania, la Cdu torna a salire coi Verdi. Merito di AKK, la nuova Merkel

Germania: sondaggio, AKK cancelliera batte tutti i leader Spd

Incoronata un paio di settimane fa leader della Cdu, la popolarita' di Annegret Kramp-Karrenbauer cresce ancora tra gli elettori tedeschi. Per un sondaggio Forsa realizzato per conto di Rtl/Ntv simulando l'elezione diretta del cancelliere, oggi "AKK" batterebbe tutti gli altri ipotetici candidati di numerose lunghezze, a cominciare da quelli della Spd. Nel confronto diretto con la presidente dei socialdemocratici Andrea Nahles, Kramp-Karrenbauer vince addirittura con il 48% delle preferenze contro il 12%. Andrebbe lievemente meglio per l'attuale vicecancelliere nonche' ministro alle Finanze Olaf Scholz, che toccherebbe il 20% contro il 43%.

Kramp-Karrenbauer rilancia le speranze della Cdu

Tra gli esponenti Spd, il miglior risultato lo otterrebbe l'ex segretario di partito nonche' ex ministro degli Esteri Sigmar Gabriel, con il 21% a fronte pero' di uno schiacciante 43% di AKK. Sono numeri che rispecchiano il rapporto di forze fotografato da tutte le ultime rilevazione demoscopiche in Germania: per Forsa di questa settimana, se oggi si votasse per il Bundestag, l'Unione Cdu/Csu metterebbe a segno il 32% dei consensi, mentre la Spd non riesce a schiodarsi dal 15%. Continua, anche se con una lieve flessione, l'ottima performance dei Verdi, al 19%, mentre la Linke e la Fdp si fermano ambedue all'8%. Si segnala un nuovo calo dell'ultradestra dell'Afd, scesa al 12%.