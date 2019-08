Germania, la sinistra è sparita: Spd al minimo storico, risale la Merkel

Germania: per l'Spd il record negativo assoluto

Se si votasse domani, la Spd otterrebbe il risultato in assoluto peggiore della propria storia. Stando ad un sondaggio dell'istituto Insa, i socialdemocratici tedeschi si piazzano all'11,5% dei voti, che rappresenta la percentuale più bassa da quando vengono realizzate le rilevazioni demoscopiche.

Germania, torna a salire Angela Merkel. In flessione i Verdi

Cresce invece di un punto la Cdu di Angela Merkel al 27,5%, così come anche la Linke al 9% dei consensi. In calo anche i Verdi al 23,5% (un punto percentuale in meno rispetto alla settimana precedente), mentre rimangono stabili i liberali dell'Fdp al 9% dei voti. In lieve crescita, di mezzo punto, l'ultradestra dell'Afd al 15%.

Germania: a giugno ordini industria crescono oltre attese, +2,5%

Nel frattempo gli ordini industriali in Germania sono aumentati del 2,5% a giugno rispetto a maggio battendo le aspettative degli analisti che si attendevano un +0,5%. Si tratta del maggior incremento da agosto 2017 quando il dato fu di un +3,5%. A maggio si era registrato un calo degli ordini del 2%.