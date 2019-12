Germania, la svolta parte dalla Sassonia. Coalizione Kenya: Cdu Spd Verdi

Anche in Sassonia c'e' via libera alla formazione di una coalizione 'Kenia', ossia con Cdu, Verdi ed Spd. Per ultimo e' stato il partito ambientalista a dare l'ok, con una votazione tra gli iscritti con il 93,2% di si' all'alleanza di governo. Il contratto di coalizione - per il quale sono stati necessari tre mesi di trattative molto intense - sara' firmato domani. Alleanze del genere sono gia' presenti in Brandeburgo e Sassonia-Anhalt.

Le elezioni per il rinnovo del Landtag che si erano tenute il primo settembre avevano portato ad un vero e proprio boom dell'Afd, il partito dell'ultradestra, che era schizzato al 27,5% dei consensi, piazzandosi cosi' come seconda forza politica della Sassonia, subito dopo la Cdu, scesa di oltre 7 punti al 32,1%, mentre i Verdi sono arrivati all'8,6%, ottenendo cosi' il loro migliore risultato in questa regione dell'ex Ddr. Dato che tutte le altre forze politiche hanno rifiutato di coalizzarsi con l'Afd, ma nessuna aveva un numero sufficiente di voti - neanche per un'alleanza a due - si e' proceduta alla ricerca di una coalizione a tre, sia pur non molto sperimentata come la coabitazione tra cristiano-democratici, Verdi e socialdemocratici.

"In questi negoziati tutti i tre partner hanno dimostrato che siamo in grado di trovare dei compromessi. La fiducia raggiunta e' una buona base per i prossimi cinque anni", ha detto la verde Katja Meier, riferendosi alle molte perplessita' circolate nel dibattito politico circa le grandi differenze di programma in particolare tra i cristiano-democratici e gli ambientalisti. Sempre domattina e' prevista la rielezione a governatore di Michael Kretschmer, della Cdu, il quale poco dopo intende presentare i membri del suo esecutivo.