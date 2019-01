Germania, Merkel nei guai: cala ancora la fiducia, ai minimi da 3 anni

Germania: indice Ifo cala ancora a gennaio

Berlino, abbiamo un problema. Continua a calare la fiducia in Germania. L'indice Ifo, uno dei principali barometri dell'andamento dell'economia tedesca, segna un nuovo calo a gennaio, per il quinto mese consecutivo, arretrando da 101 a 99,1 punti, sotto gli attesi 100,7 punti. L'indice della situazione attuale scenda da 109,9 a 104,3 punti e quello delle aspettative da 97,2 a 94,3 punti.

Fiducia ai minimi da tre anni

L'indice è crollato al livello più basso dal febbraio 2016, calando oltre le aspettative. Le attuali condizioni per gli affari vengono valutate un po' peggio, mentre le aspettative sono peggiorate addirittura in modo massiccio, afferma l' Ifo. L'economia tedesca affronta un rallentamento. Si tratta di un ulteriore campanello di allarme in una situazione che si fa via via più complessa per frau Merkel, che oltre ai problemi politici con una Grande Coalizione farraginosa vede la situazione economica in peggioramento.