Germania, Merkel potrà governare da sola: la grande coalizione non servirà

Germania, la Merkel vola nei sondaggi. Dopo il voto può governare da sola

La Cdu di Angela Merkel insieme alla Csu godrebbero del sostegno del 36 per cento degli elettori tedeschi, mentre la Spd sarebbe ferma al 29%. E' quanto rileva un sondaggio a quattro mesi dalle elezioni. Il 23 per cento degli intervistati si è pronunciato per l'astensione o ancora non ha deciso. Il sondaggio ha anche mostrato che in caso di elezione diretta del Cancelliere, la Merkel vincerebbe con il 48 per cento dei voti, mentre Martin Schulz si fermerebbe al 27. Nove elettori su dieci della Cdu appoggiano la candidatura di Merkel per la Cancelleria, mentre Schulz ha l'approvazione del 67 per cento dei simpatizzanti della Spd. Le elezioni parlamentari tedesche sono previste per il 24 settembre.

Addio grande coalizione, alla Merkel non servono più i socialdemocratici

E adesso una nuova grande coalizione, in Germania, dopo le elezioni di settembre, non sembra più tanto scontata. E se un'eventuale alleanza fra le sinistre trova assai poco consenso, prende corpo la possibilità della cosiddetta combinazione "Giamaica", dai colori della bandiera nera, verde e gialla dei tre partiti coinvolti: Cdu, Verdi e liberali. Le elezioni sono ancora lontane, ma a dare sostegno a un dibattito, già in corso in Germania, è il sondaggio Forsa di oggi, che vede ancora una volta 7 punti di vantaggio per l'Unione di Angela Merkel, stabile al 36%, rispetto ai socialdemocratici di Martin Schulz, che hanno recuperato un punto, nonostante la sconfitta nello Schleswig-Holstein, ma che restano sotto la soglia psicologica del 30, al 29%. I Verdi sono al 7%, e così anche i liberali.

Via libera alla coalizione Giamaica?

E queste tre forze politiche, insieme, raggiungerebbero, stando a questi dati, il 50%, e potrebbero anche governare. Hanno perso ancora un punto e sono calati al 7% anche i populisti di Alternative fur Deutschland. La Linke (sinistra) è ferma all'8. Di una coalizione Giamaica si sta discutendo nel Land del nord, che ha visto sconfitti i socialdemocratici di Torsten Albig domenica scorsa. Qui i liberali hanno escluso, per ora, una coalizione "semaforo", insieme ai socialdemocratici. Un segnale importante cehe fa capire la direzione che potrebbe prendere la Merkel con l'addio alla grande coalizione.