Germania, Merkel verso una alleanza con i Liberali

I sondaggisti sono concordi nel dare il duo Cdu-Csu intorno al 38-40 per cento. Se questa tendenza si dovesse confermare anche nelle urne, dopo il voto del 24 settembre a Berlino potrebbe nascere una coalizione tra i popolari e i Liberali. Se infatti la formazione di centro dovesse ottenere un risultato superiore al 5% (oggi sono dati intorno all'8%), superando dunque la soglia di sbarramento, é probabile l'alleanza con Merkel.

La Spd fatta fuori dal governo

Oggi a Berlino Angela Merkel governa grazie ad una grosse koalition con i socialdemocratici che alle prossime elezioni avranno come frontman Martin Schulz. Schulz, ex presidente del Parlamento europeo, e Sigmar Gabriel, vice-cancelliere e membro dell'Spd, sono riusciti a mitigare alcune politiche del governo Merkel, facendo passare provvedimenti a favore dei lavoratori, come il salario minimo, e i matrimoni gay.

Brutte notizie per l'Italia

Ma se la Spd sará fatta fuori dalla coalizione di governo (e se non dovesse riuscire a fare meglio della Cdu, cosa molto probabile) allora la linea politica della Germania sarà fatta da Merkel e dal suo braccio destro, Wolfgang Schauble, senza che ci siano altri fattori a mitigare le scelte della cancelliera. Una brutta notizia per l'Italia.

Migranti e flessibilità, Italia svantaggiata

Giá, perché se é vero che il peso della Spd nell'attuale coalizione di governo non é molto forte, é anche vero che in misura ridotta si fa sentire. Che cosa accadrebbe sul tema della flessibilità se Schauble non dovesse avere un contrappeso? Brutte notizie per l'Italia che troverebbe in Berlino un partner intransigente. Ma anche sui migranti l'Italia rischia di trovare un interlocutore piú ostico.