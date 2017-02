Germania, si alza la tensione con la Russia. Spediti militari in Lituania

MAXI DISPIEGAMENTO DI FORZE MILITARI NATO IN LITUANIA

Mille soldati e oltre duecento carri armati. E' questo l'imponente contingente militare appena arrivato in Lituania. Si tratta del primo di quattro battaglioni Nato che saranno dispiegati nel piccolo paese baltico, al confine con la Russia. E il paese Ue maggiormente coinvolto a livello militare in questa azione chiaramente in funzione anti Russia è la Germania, con la tensione tra Angela Merkel e Vladimir Putin che continua ad alzarsi.

IL COMANDO MILITARE E' DELLA GERMANIA

Il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Layen (Cdu), si è recato in Lituania accolto dalla presidente Dalia Grybauskaite, per presenziare alla cerimonia di benvenuto ai primi elementi dell'unità multinazionale di intervento rapido. Per il momento sono giunti nel paese 130 soldati tedeschi, 100 belgi e 17 dai Paesi Bassi. A pieno regime, il battaglione conterà mille uomini, di cui 450 tedeschi. Il nucleo delle Forze armate tedesche è costituito da un battaglione di fanteria meccanizzata proveniente da Oberviechtach, nella Baviera. Entro la fine del mese vi giungeranno anche 20 veicoli corazzati per la fanteria Marder e sei carri armati Leopard 2.

LA TENSIONE CON LA RUSSIA

Per effetto dell'annessione della Crimea da parte della Russia, l'Alleanza sta incrementando la sua presenza nella regione a livelli mai visti dai tempi della Guerra fredda. I militari saranno posti sotto un comando tedesco: vi si aggiungeranno un battaglione a guida americana in Polonia, uno a guida inglese in Estonia e uno sotto comando canadese in Lettonia. Un esponente della Nato ha affermato che una grande esercitazione verrà organizzata a giugno in Europa orientale. La presidente della Lituania, Dalia Grybauskaite, ha dichiarato che "il battaglione arriva al posto giusto e al momento giusto. Vediamo chiaramente la militarizzazione aggressiva nella regione di Kaliningrad. Cio' rappresenta una minaccia per l'intera Alleanza e per l'Europa".