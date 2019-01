Germania, nascono le ronde anti migranti di estrema destra

Germania: squadre estrema-destra ad Amberga contro le violenze dei migranti

Ad Amberga, un gruppo di estrema destra tedesca ha creato pattuglie di autodifesa da mandare come 'vigilantes' nelle strade dopo che sabato scorso alcuni passanti erano stati aggrediti da immigrati. Il sindaco, Michael Cerny, si e' detto scioccato: "Posso capire l'insicurezza in una parte della popolazione, ma l'odio e le minacce di violenza ai quattro angoli del Paese sono veramente troppo". Il partito di estrema destra Npd, che e' vicino al movimento neo-nazista, ha anche postato le foto di alcuni membri, vestiti con giacche rosse e il logo del movimento.

La polizia sabato aveva arrestato quattro giovani, provenienti da Afghanistan e Iran che, dopo aver bevuto, avevano aggredito una dozzina di persone in strada. Avevano riportato ferite lievi una decina di persone, adolescenti ma anche adulti (tutti tra i 16 e i 42 anni); e un 17enne aveva fatto ricorso alle cure dei sanitari per una lesione alla testa. Il caso ha riacceso il dibattito sui richiedenti asilo in un Paese che ancora non ha metabolizzato l'arrivo di oltre un milione di persone, in cerca di asilo, tra il 2015 e il 2016. Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, che all'interno del governo Merkel sostiene una politica dura contro i migranti, ha chiesto l'espulsione rapida dei richiedenti asilo colpevoli di crimini e delitti nel Paese.