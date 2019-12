Germania, l'ombra delle spie russe. Agente cercò di infiltrare la Cdu

Germania: omicidio Berlino, agente russo tentò di infiltrare la Cdu

Tento' di infiltrare la Cdu, il partito della cancelliera Angela Merkel, uno dei due agenti segreti russi espulsi dalla Germania come reazione alla mancata collaborazione di Mosca all'indagine sull'omicidio di un ex miliziano ceceno a Berlino, l'estate scorsa. Lo scrive la Bild, che ricostruisce la vicenda e rivela l'identita', finora sconosciuta, di una delle due persone accreditate come diplomatici all'ambasciata russa presso la capitale tedesca e dichiarate "personae non grate" dal governo federale. Ebbene, scrive il tabloid, si tratterebbe di Evgeny Sutskiy, ufficialmente vice-attache' della Difesa presso la rappresentanza di Mosca a Berlino. "In realta' - aggiunge la Bild, che ha ricostruito le sue attivita' a Berlino in cooperazione con il sito investigativo Bellingcat - Sutskiy e' una spia di alto livello che lavorava in Germania per il servizio segreto militare russo Gru". Arrivato a Berlino nel 2017, l'agente e' stato presentato ad un ricevimento all'ambasciata cinese da un 'mediatore' del Gru all'ex candidato della Cdu Salahdin Koban, di origini curdo-irachene. Costui, "tra il 2016 e il 2017 aveva lavorato per complessivi tre mesi con il deputato cristiano-democratico Joachim Pfeiffer, portavoce del gruppo Cdu/Csu per la politica economica ed energetica". Un politico che viene definito dal quotidiano "una delle forze motrici a favore del gasdotto Nord Stream 2". Sutskjy e Koban si sarebbero incontrati almeno altre due volte, continua Bild, di cui una a luglio dell'anno scorso in un noto ristorante russo a Berlino, il 'Pasternak', nel quartiere di Prenzlauer Berg, e l'altra nell'ottobre nel ristorante curdo 'Lasan' a Kreuzberg. Lo stesso Koban ha confermato al giornale gli incontri, ma non ha voluto fornire ulteriori commenti. Stando alle informazioni raccolte dalla Bild, Sutskiy avrebbe tentato di "conquistare la fiducia" del suo interlocutore, parlandogli peraltro in tedesco perfetto.

In Germania ora c'è l'incubo delle spie russe

Il deputato Joachim Pfeiffer, a sua volta, ha smentito qualsivoglia coinvolgimento nella vicenda, affermando "di non avere l'abitudine di controllare cosa facciano i miei ex praticanti o collaboratori e non mi interessano". Nato nell'84 a Gukowo, citta' frontaliera tra Russia e Ucraina, Sutskjy entro' nel 2008 nel servizio segreto militare Gru, come emergerebbe dalle ricerche di Bellingcat. A Berlino e' giunto, come detto, nel 2017, portandosi dietro moglie (anche lei agente segreta) ed i loro due figli. E' di ieri la notizia secondo la quale la Russia - che finora e' stata accusata dalla Germania di aver negato qualsivoglia tipo di collaborazione - avrebbe ora deciso di contribuire a fare luce sul caso dell'ex miliziano ceceno di nazionalita' georgiana Zelimkhan Khangoshvili, ucciso alla fine dello scorso agosto in un parco a Berlino, vicenda che ha provocato notevoli tensioni diplomatiche tra la Germania e la Russia. Il 23 agosto scorso Khangoshvili era stato freddato con due colpi alla testa nel parco berlinese del Kleiner Tiergarten. Per l'omicidio e' stato arrestato dopo dopo il delitto un uomo di 54 anni col passaporto russo - si tratterebbe di Vadim Krasikov, gia' sospettato di un omicidio commesso nel 2013 a Mosca - che sarebbe entrato in Germania sotto una falsa identita'. A inizio mese la Procura federale di Karlsruhe ha deciso prendere in carico l'inchiesta, affermando di sospettare "ufficialmente" che dietro il crimine vi siano gli 007 russi. E' su questa base che il governo tedesco ha poi annunciato l'espulsione di due persone accreditate come diplomatici presso l'ambasciata russa a Berlino. La reazione della Russia non si e' fatta attendere: la settimana scorsa Mosca ha espulso a sua volta due diplomatici tedeschi. Commentando la decisione di dichiarare "personae non gratae" i due collaboratori dell'ambasciata, era stata la stessa cancelliera Angela Merkel a lamentare il fatto che Mosca avesse mancato di contribuire all'indagine sull'omicidio di Berlino. Il tema di un possibile complice di Krasikov era emerso sui media tedeschi qualche giorno fa: negli ambienti della Procura federale si ritiene che sia impossibile che il killer abbia potuto conoscere solo poche ore dal suo arrivo a Berlino l'abitazione della vittima e le sue abitudini. Anche se ad oggi non vi sono indicazioni precise relative ad un coinvolgimento diretto dell'agente nell'omicidio dell'ex ribelle ceceno, la Bild afferma di aver tratto informazioni "da ambienti governativi" che l'espulsione di Sutskjy "non e' stata casuale". Aggiunge il tabloid: "La possibilita' di una sua partecipazione alla preparazione dell'attentato omicida a Berlino e' ancora in campo".