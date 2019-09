Germania, polemica sulla Merkel: lei e la ministra negli Usa su 2 voli diversi

Merkel all'Onu incontra Greta Thunberg a margine del vertice Onu

Angela Merkel ha incontrato Greta Thunberg a margine del vertice Onu sul clima. Come si vede in un messaggio su Twitter postato dal portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, la cancelliera si è seduta su un divanetto accanto alla giovane attivista svedese prima dei discorsi ufficiali. Le due sembrano conversare piacevolmente. Prima del vertice erano già circolate voci su un incontro tra Merkel e la ragazza che ha dato il via al movimento globale dei "FridaysforFuture".

Le promesse di Merkel sul clima

"Noi tutti abbiamo sentito il grido d'allarme dei giovani": nel suo discorso al vertice Onu sul clima, Merkel ha assicurato che il 'pacchetto clima' varato pochi giorni fa dal governo tedesco è "l'inizio di un cambiamento profondo" in atto in Germania. A detta della cancelliera, il governo tedesco intende dare il proprio contributo per arrivare "ad un'economia sostenibile e ad una vita sostenibile in tutto il mondo". Nel suo discorso, durato 4 minuti, la cancelliera tedesca ha definito "un dovere dei Paesi industrializzati" in quanto primi responsabili degli effetti serra di "combattere il riscaldamento globale con l'innovazione, la tecnologia e il denaro". La Germania, ha affermato ancora Merkel, assume le sue responsabilità "sia a livello nazionale che internazionale", ed è per questo che aumenterà la spesa per la lotta al cambiamento climatico da 2 a 4 miliardi rispetto al 2014.

Merkel e la ministra Kramp Karrenbauer negli Usa su due aerei privati diversi: polemica in Germania

Ma in realtà in queste ore la Merkel è rimasta coinvolta in una polemica in Germania, a proposito di una vicenda collegata anche al clima per gli effetti inquinanti degli aerei (basti ricordare che il governo Conte vuole introdurre una tassa sui voli). Merkel e la sua ministra della Difesa sono infatti partite su due aerei diversi, decollati a pochi minuti di distanza. Merkel era diretta alla conferenza sul clima dell'Onu e Kramp-Karrenbauer a Washington, dove ha incontrato il suo omologo Usa Mark Esper. La ragione che ha portato la cancelliera a viaggiare sul jet A340 del governo e la ministra della difesa su un A310 dell'areonautica è stata spiegata dai portavoce dicendo che si è trattato di "motivi organizzativi" e di "mancanza di posto". Insieme a Merkel infatti hanno viaggiato altri ministri, come il ministro della Salute Jens Spahn e il ministro della Cooperazione allo sviluppo Gerd Mueller ma non ci sarebbe stato spazio per la ministra della Difesa e la sua delegazione di circa dodici persone, hanno riferito Spiegel e Bild. Il tabloid suppone che tra le due al momento non corra buon sangue, ma i portavoce di entrambe negano. C'è chi inoltre polemizza sull'esborso economico e in termini di inquinamento dei due voli.