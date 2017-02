Germania, Schulz premier con Verdi e Linke? Austerity agli sgoccioli

Germania, verso un governo di sinsitra

In queste ultime ora a Bruxelles si sta ragionando su una eventualità che fino a poche settimane fa sembrava totalmente irrealizzabile. Cosa accadrebbe in Germania e in Europa se a settembre, alle elezioni Politiche, dovesse vincere Martin Schulz? Ma soprattutto, che cosa accadrebbe se a sorreggere un governo guidato dall'ex presidente del Parlamento europeo fosse una coalizione con i Verdi e la Linke (la sinistra radicale) invece che una grande coalizione Spd-Cdu/Csu?

I sondaggi premiano Schulz

Gli scenari sono stati aperti da un sondaggio pubblicato ieri dalla Bild che rileva come il Partito socialdemocratico tedesco abbia fatto un balzo in avanti di 11 punti dopo il ritorno in patria di Schulz da Bruxelles. Se la Spd era data intono al 20%, ora naviga invece al 31%, superando di un punto la coppia storica del centrodestra tedesco, Cdu-Csu. Se dunque il trend si dovesse mantenere, a settembre Schulz potrebbe essere nominato Cancelliere. Ma con quale maggioranza?

Nuova Grande Coalizione a Berlino

Una delle ipotesi piú plausibili é che Schulz sia sorretto da una grande coalizione popolari-socialisti, come quella attuale. Solo che a dettare la linea dovrebbe essere la Spd, e non la Cdu della Merkel. Questa é peró una opzione poco desiderata sia da una parte che dall'altra. Dopo anni di minoranza al governo la Spd ha voglia di riscatto e per questo vuole cambiare radicalmente agenda al governo, puntando a rinforzare lo stato sociale. Mentre i popolari desiderano passare attraverso un periodo purificatore all'opposizione, alla ricerca di un nuovo leader per le future elezioni e per tornare a guadagnare un consenso nella base.

Asse con i Verdi e la sinistra della Linke

Ma il sondaggio della Bild apre anche ad altre prospettive. Se infatti la Spad si alleasse con il partito dei Verdi e con la Linke, formazione a sinistra della Spd, potrebbe arrivare ad un passo dalla maggioranza assoluta, 48%. Da qui a settembre le percentuali sono destinate a modificarsi in maniera sostanziale, ma la prospettiva di avere un governo con l'asse spostato fortemente a sinistra non é piú impossibile.

Nuovo corso della Germania a Bruxelles

Ma che cosa accadrebbe se Schulz fosse eletto e sostenuto in parlamento da una coalizione di centrosinistra? Nei rapporti con Bruxelles sicuramente si aprirebbe un nuovo corso. Da Presidente del Parlamento europeo Schulz ha sostenuto la creazione di una commissione di inchiesta sull'operato della Troika in Grecia. Commissione che ha poi prodotto un report molto duro per quanto riguarda le ricadute sociali delle riforme lacrime e sangue sulla popolazione. Un governo Spd sposerebbe certamente una linea meno rigorista a livello comunitario, ma attenzione, non si tratterebbe di una rivoluzione. Schulz avrebbe come primo obiettivo comunque fare gli interessi della Germania e dunque non si aprirebbe una stagione di spese pazze e nuovo debito.

Il progetto di una nuova Europa

Se Angela Merkel in questi giorni ha lanciato l'idea di una Europa a piú velocitá, per Schulz sarebbe l'inizio della fine del progetto di una casa comune. Meglio mantenere l'assetto attuale incentivando si gli Stati che vogliono fare di piú ad accelerare un processo di integrazione, ma senza prevedere aree di serie B da lasciare indietro. Con Schulz a Bruxelles tornerebbero in auge i temi della giustizia sociale, della crescita economica e dell'occupazione. Una buona notizia anche per Mario Draghi che a Francoforte deve contrastare le continue sortite dei banchieri popolari.

I rapporti con le altre cancellerie

Non bisogna peró dimenticare che in questo 2017 si voterá anche in Francia. Inutile dire che la possibilitá che sia il candidato socialista a vincere le elezioni é alquanto remota. Molto piú probabile un governo dei Repubblicani, con Fillon dato favorito, oppure un esecutivo euroscettico guidato da Marine Le Pen. Nel primo caso il ticket Germania-Francia rimarrebbe saldo, mentre nel secondo si aprirebbero tempi duri per l'Unione.

C'é poi l'incognita dell'Italia. Che si voti quest'anno o in quello successivo sono in molti a sperare che si arrivi ad un governo di grande coalizione con il Partito democratico (o i suoi eredi) e il centrodestra di Berlusconi. Ma c'é anche l'ipotesi Movimento 5 Stelle, che se dovesse tramutarsi in realtá creerebbe un asse euroscettico nel cuore dell'Europa. E con la Brexit in vista la Germania potrebbe non farcela a mantenere la barra dell'europeismo.