Germania, sfida nella Cdu: Kramp-Karrenbauer favorita per il dopo Merkel

Germania, sfida nella Cdu: Kramp-Karrenbauer nei sondaggi stacca Merz e Spahn

A due settimane dal congresso della Cdu ad Amburgo nel quale verrà eletto il successore di Angela Merkel alla guida del partito, la sfida si fa sempre più accesa. Negli ultimi sondaggi condotti tra gli elettori cristiano-democratici, è l'attuale segretaria generale nonché ex governatrice della Saar Annegret Kramp-Karrenbauer a guidare la competizione, aumentando nettamente il distacco verso l'ex capogruppo Friedrich Merz, considerato uno dei principali antagonisti della cancelliera, e l'attuale ministro alla Sanita', il "giovane" Jens Spahn.

La delfina della Merkel pronta a prenderne il posto alla guida della Cdu

Per il Politbarometer del secondo canale pubblico Zdf, "AKK" - come viene chiamata - raccoglie il 38% dei consensi dei militanti Cdu, ossia tre punti in piu' rispetto a due settimane fa. Merz invece perde quattro punti fermandosi al 29%, mentre si posiziona molto piu' in basso Spahn, che non supera il 6% nel gradimento degli elettori. Il 12% degli interpellati tuttavia non esprime alcuna preferenza. In effetti, saranno i delegati al congresso - che si terra' il 7 e l'8 settembre - ad eleggere il nuovo presidente del partito che fu di Adenauer e di Kohl, ma e' evidente che i sondaggi sono considerati un fattore non indifferente nella dinamica che portera' all'elezione di chi succedera' a Frau Merkel, che guida la Cdu oramai da 18 anni.