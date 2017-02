Germania, sondaggi elezioni: clamoroso sorpasso di Schulz sulla Merkel

Clamoroso sorpasso di Schulz sulla Merkel nei sondaggi

Se si votasse oggi, il cancelliere tedesco si chiamerebbe Martin Schulz. Un nuovo sondaggio, diffuso dal primo canale televisivo tedesco Ard nella sua rubrica "Deutschlandtrend", sta garantendo un bel po' di mal di testa tra le fila della Cdu e negli ariosi uffici della cancelleria federale: ebbene, per l'istituto Infratest i consensi per l'ex presidente del parlamento europeo schizzano al 50%, con un balzo di ben nove punti percentuali rispetto alla settimana scorsa, quando la sua candidatura era appena stata annunciata. Angela Merkel rimane indietro con il 34%, con un calo di sette punti. Questa nuova indagine, realizzata due giorni fa, secondo l'Ard apre uno scenario inverosimile solo pochi giorni fa: "Se in Germania vigesse l'elezione diretta del cancelliere, oggi Schulz sarebbe il chiaro vincitore". A detta degli analisti di Infratest, la nomina del candidato cancelliere della Spd ha rafforzato il desiderio dei tedeschi in un cambio netto della politica federale. Addirittura il 50% degli interpellati desidera che il prossimo governo sia a guida Spd, contro il 39% a favore della Cdu/Csu targata Merkel.

Dissezionando i dati, il 43% dei tedeschi continua ad esprimere la propria preferenza per la "Grosse Koalition" tra socialdemocratici e cristiano-democratici, che e' si' un buon risultato se paragonato ai sommovimenti in atto nel resto d'Europa, ma si tratta pur sempre cinque punti percentuali in meno rispetto al novembre 2016. Significativo anche che l'ipotesi di un'alleanza tra Cdu e Verdi superi, secondo l'indagine Infratest, quella "rosso-rosso-verde" (Spd, Linke e Verdi) di cui a Berlino si fa un gran parlare in questi giorni, ferma al 33%. E ancora: se si votasse questa domenica, Cdu/Csu raggiungerebbe il 34%, tre punti meno rispetto a gennaio, mentre la Spd registra un balzo di ben otto punti al 28%, il miglior risultato che "Deutschlandtrend" abbia segnato per i socialdemocratici nella presente legislatura. Giusto due giorni fa, altri istituti demoscopici davano la crescita della Spd tra 3 e 5 punti percentuali. Perdono tre punti secchi al 12% i populisti dell'Afd, cedono un punto ciascuno la Linke e i Verdi. "San Martino" titola provocatoriamente Spiegel nel numero in edicola, a proposito del terremoto politico scatenato dalla candidatura del socialdemocratico nella corsa alla cancelleria. A vedere la sequenza dei sondaggi degli ultimi giorni, i fatti sembrano dare ragione all'autorevole settimanale di Amburgo.