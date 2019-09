Germania, sondaggio choc per Merkel. Cdu raggiunta al 27% dai Verdi

Germania, sondaggio: Verdi raggiungono la Cdu di Merkel al 27%

Se oggi si votasse in Germania per il rinnovo del Bundestag, i Verdi raggiungerebbero in vetta la Cdu di Angela Merkel nelle scelte degli elettori. E' quanto emerge dal sondaggio Politbarometer realizzato per il secondo canale pubblico Zdf, secondo il quale il partito ambientalista guidato da Annalena Baerbock e Robert Habeck incasserebbe il 27% dei voti, lo stesso risultato dell'unione cristiano-democratica. Si tratta di un balzo di 3 punti, che gli analisti mettono in relazione con il varo del "pacchetto clima" da parte del governo, che per molti elettori non sarebbe sufficiente a fronteggiare le emergenze ambientali: infatti, il 53% degli interpellati si dice insoddisfatto delle misure, mentre si limita al 20% la precentuale di chi che lei consideraaccettabili. Solo il 13% afferma che siano ampiamente sufficienti.

Sondaggi Germania: spinta green inarrestabile

I più scontenti sono gli elettori dei Verdi e della Linke, ma in questa categoria rientrano anche molti socialdemocratici. Persino il 39% di chi vota Cdu/Csu non ritiene che il "pacchetto" basti ad affrontare le problematiche legate ai cambiamenti climatici. Tornando ai partiti, la Cdu/Csu cala di un punto, ancor più penalizzata la Spd, che lascia sul terreno due punti al 13%, superata dall'ultradestra dell'Afd, che tocca quota 14% attestandosi a terza forza politica nel Paese. Il partito della sinistra, la Linke, si ferma al 7%, i liberali dell'Fdp al 6% dei voti. Con questi numeri, l'attuale coalizione non avrebbe i numeri per governare, mentre ce l'avrebbe invece un'alleanza "nero-verde", ossia formata da Cdu e Verdi. Nondimeno, è addirittura il 72% degli elettori ad aspettarsi che la Grosse Koalition in carica continuerà il proprio lavoro fino alla fine del proprio mandato, che scade nel 2021. Da notare che secondo Politbarometer il politico più popolare in Germania è il governatore del Baden Wuerttemberg, il verde Winfried Kretschmann (Grune), con Angela Merkel costretta ad accontentarsi del secondo posto, seguiti ambedue dal leader dei Verdi Robert Habeck. Agli ultimi posti della classifica, la neopresidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il ministro all'Interno Horst Seehofer e la presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer, detta "AKK".