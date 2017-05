Germania, Tribunale Ue contro la Merkel: sulle landesbank vigilanza della Bce

Tribunale Ue dà torto a Germania: sulle landesbank vigilanza Bce

La giustizia europea ha di fatto stroncato la campagna che da tempo le autorità della Germania portavano avanti per tentare di sottrarre le landesbank, le banche regionali, alla vigilanza unica della Banca centrale europea. La questione è stata affrontata a seguito del ricorso della Landeskreditbank Baden-Württemberg, contro la sottoposizione vigilanza Bce, su cui oggi il Tribunale Ue ha annunciato una bocciatura. Ora la decisione potrà essere impugnata, entro due mesi, per un ricorso limitato alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di Giustizia Ue. Il Tribunale dell'Ue respinge il ricorso: la Bce, recita un comunicato, ha correttamente qualificato tale banca pubblica tedesca come "soggetto significativo". La Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank è la banca di investimento e sviluppo del Land del Baden-Württemberg (Germania), che ne è l'unico detentore di quote. Il valore delle sue attività supera i 30 miliardi di euro.

Respinto il ricorso della banca del Baden-Wurttemberg

La Landeskreditbank ha presentato al Tribunale dell'Unione europea un ricorso contro la decisione della Banca centrale europea di qualificarla come "soggetto significativo". Tale qualificazione comporta il suo assoggettamento, nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, alla vigilanza diretta della Bce. I soggetti qualificati come "meno significativi", ricorda il Tribunale, sono invece essenzialmente sottoposti alla vigilanza diretta delle autorità nazionali. La Landeskreditbank ritiene in particolare che, tenuto conto del suo basso profilo di rischio , una vigilanza da parte delle autorità tedesche proteggerebbe adeguatamente la stabilità finanziaria ricercata, cosicché essa dovrebbe essere riqualificata come soggetto "meno significativo". Con la sua sentenza odierna, il Tribunale, in composizione ampliata, respinge il ricorso della Landeskreditbank. Il Tribunale precisa che la vigilanza diretta sui soggetti "meno significativi", esercitata dalle autorità nazionali non costituisce l'esercizio di una competenza autonoma, bensì l'attuazione decentrata di una competenza esclusiva della Bce. Esso rammenta che, secondo la normativa pertinente , una banca è qualificata, salvo in presenza di circostanze particolari, come "soggetto significativo" e, pertanto, sottoposta alla vigilanza diretta della Bce, in particolare qualora il valore delle sue attività superi i 30 miliardi di euro.