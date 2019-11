Germania pacifista? Mica tanto.Export record di armi nei primi 6 mesi del 2019

Germania: record esportazioni di armi nei primi 10 mesi dell'anno

La Germania ha esportato nei primi dieci mesi dell'anno armamenti per 7,42 miliardi di euro. Si tratta di una cifra che si avvicina all'ultimo record, registrato nel 2015: in quell'anno la Grosse Koalition dette il via libera all'export nel settore della difesa per un volume complessivo di 7,86 miliardi di euro. Le cifre di quest'anno emergono dalla risposta del ministero dell'Economia ad un'interrogazione del gruppo parlamentare della Linke al Bundestag, del quale riferiscono oggi diversi media tedeschi. In particolare, sono state approvate dal governo guidato da Angela Merkel a partire dal primo gennaio fino al 31 ottobre 268 permessi per esportazioni d'armi per 2,33 miliardi di euro e 9590 permessi per altri beni legati altre attrezzature militari, uguali ad un totale di 5,09 miliardi di euro.

Le cifre dell'export di armi da record della Germania

Sono state respinte solo 56 richieste per complessivi 15,7 milioni di euro. Nel suo rapporto di metà anno il governo aveva confermato solo le cifre fino al 30 giugno, che con esportazioni pari a 5,3 miliardi avevano superato la cifra complessiva dell'anno scorso, che si fermava a 4,8 miliardi di euro. A detta del ministro dell'Economia Peter Altmaier, il basso volume del 2018 in realtà si spiegherebbe con la lunga attesa causata dalle trattative per la formazione del governo Merkel IV nel 2017. L'esecutivo afferma, inoltre, che le cifre presentate "non rappresentano uno strumento valido per la valutazione della restrittività della politica tedesca in quanto ad export degli armamenti", dato che andrebbe considerato il tipo di beni esportati e non il loro numero.

Circa il 60 per cento delle esportazioni è andato a Paesi dell'Ue e della Nato ossia a Paesi partner, come per esempio l'Australia. Sono state esportate inoltre armi ed altri beni di difesa in Paesi terzi per un totale di 2,12 miliardi di euro: si tratta di un aumento del 38 per cento. Tra i primi clienti dell'industria degli armamenti tedesca figurano al primo posto l'Egitto, con export pari a 801 milioni di euro, seguito dalla Corea del Sud (277 milioni di euro), dagli Emirati arabi uniti (206 milioni di euro), dall'Algeria (170 milioni di euro) e dal Qatar (164 milioni di euro). Particolarmente controverse in Germania sono le esportazioni verso Paesi coinvolti in conflitti, come per esempio nello Yemen.