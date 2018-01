Germania,per Angela Merkel seconda possibilità:5 giorni di colloqui con Schulz

Germania: colloqui esplorativi, la seconda possibilità di Merkel

Dopo il fallimento dei negoziati politici per una coalizione di governo "Giamaica", il cancelliere uscente, Angela Merkel, non vuole lasciare nulla al caso. I colloqui con i Socialdemocratici per una nuova edizione della grande coalizione devono avere successo. Per la Merkel, questa è l'ultima possibilità di formare un governo stabile ed evitare nuove elezioni. "Riteniamo che i compiti che ci aspettano, per i quali abbiamo anche il mandato degli elettori, siano enormi", ha affermato Merkel alla vigilia del primo incontro coi vertici dell'Spd. Questo è vero sia in termini di politica estera e sfide europee, sia di questioni interne. "Vogliamo assicurare la prosperità per i prossimi cinque o dieci anni, la sicurezza e la democrazia", ha aggiunto il cancelliere. Tra le sfide che attendono la nuova coalizione di governo ci sono la tutela del lavoro nell'era della trasformazione digitale, l'equa distribuzione della ricchezza e la sicurezza ai cittadini.

5 giorni di trattative con Schulz

Nel pomeriggio di ieri si sono incontrati i 13 gruppi dell'Unione e dell'Spd per discutere le singole materie, come finanza, energia, politica dei rifugiati. Si dovrebbe arrivare ad una conclusione entro l'11 gennaio. Dopo cinque giorni sara' chiaro se sia possibile negoziare o meno una coalizione, ha dichiarato Schulz. Nelle intenzioni degli interlocutori, ai media non dovrebbe trapelare alcunche' in merito ai colloqui esplorativi. Entrambi i leader politici hanno bisogno di questo successo per la loro stessa sopravvivenza politica. Secondo Schulz, un nuovo governo federale deve riformare la Germania e aggiornarla. Questo vale sia per la politica educativa che per gli investimenti nelle abitazioni, tanto per le infrastrutture quanto per le cure infermieristiche, ha detto Schulz domenica mattina prima del via ai sondaggi.