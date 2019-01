Francia, clima di insurrezione. Gilet gialli ancora contro Macron

Gilet gialli: indetto atto ottava protesta, Macron ancora non può stare tranquillo

Macron non può ancora stare tranquillo. Dopo il rilascio di Eric Drouet, uno dei capofila del movimento dei 'gilet gialli', sui social diversi gruppi lanciano un appello a partecipare all'atto VIII della protesta, sabato 5 gennaio. Sulla sorte di Drouet la procura di Parigi ha confermato che sara' processato dal 15 febbraio con l'accusa di "organizzazione di manifestazione non autorizzata", per la quale rischia fino a sei mesi di carcere e 7500 euro di multa. Ma Drouet e altri leader della contestazione, tra cui Priscilla Ludosky, intendono rilanciare il movimento sin da domani, denunciando la "repressione dei poteri pubblici" e respingendo il dibattito nazionale proposto dal presidente Emmanuel Macron.

Il gruppo "La Francia arrabbiata", gestito dal controverso Drouet, da' appuntamento ai manifestanti per sabato 5 gennaio alle ore 14 in piazza del comune di Parigi per raggiungere il Parlamento, nei pressi di piazza della Concordia. Una lettera aperta di quattro pagine indirizzata a Macron, in parte gia' diffusa sui social, sara' letta all'inizio della manifestazione. La missiva, presentata come una risposta al messaggio di auguri per il 2019 del presidente, chiede la nomina di una "personalita' autorevole e rispettabile" alla quale affidare la direzione del grande dibattito nazionale e "piu' sovranita' al popolo".

Gilet gialli, c'è anche la marcia delle donne

"La rabbia si trasformera' in odio se continuate, dal vostro piedistallo, a considerare il piccolo popolo come mendicante" recita la lettera a firma del gruppo diretto da Drouet, assicurando di aver gia' avvisato la prefettura di Parigi dello svolgimento della manifestazione, che finora non conferma l'evento. La proposta dall'atto ottavo non e' stata accolta con favore da alcuni gruppi di manifestanti che temono la repressione da parte delle forze dell'ordine. Altri raduni sono convocati in altre zone della capitale e nelle principali citta' francesi, ma finora l'adesione e' molto piu' limitata rispetto alle scorse settimane. Elemento di novita' e' l'organizzazione di una marcia delle donne 'gilet gialli' convocata per domenica mattina a Parigi. "Care donne siamo nelle strade dal 17 novembre, ma finora molto discretamente. Ora lanciamo un appello a tutte le donne a scendere in piazza per mostrare che siamo la Madre Patria arrabbiata e che abbiamo paura per il futuro dei nostri figli. Non e' una lotta femminista ma femminile" annunciano le organizzatrici su Facebook.

Gilet gialli: Governo, chi protesta ancora vuole insurrezione

Il movimento dei 'gilet gialli' "e' diventato l'oggetto di agitatori che vogliono l'insurrezione e, in definitiva, rovesciare il governo". Lo ha dichiarato il portavoce dell'esecutivo francese, Benjamin Griveaux, secondo cui "chi continua a mobilitarsi, dopo le risposte concrete e rapide del governo, e' impegnato in una lotta politica e non vuole partecipare al grande dibattito nazionale".