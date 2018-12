Gilet gialli assaltano la residenza estiva di Macron in Costa Azzurra: fermati

FRANCIA: GILET GIALLI PARTONO ALLA CONQUISTA DI FORT BREGANCON, FERMATI

Una quarantina circa di gilet gialli ha tentato ieri di 'prendere' Fort Brégançon, la residenza ufficiale utilizzata come luogo di villeggiatura estiva per il presidente della Repubblica francese, arroccato su un isolotto nel Mediterraneo vicinissimo alla costa francese, nel dipartimento del Var.

NON E' CHIARO SE MACRON FOSSE ALL'INTERNO DELLA RESIDENZA

L'appello alla mobilitazione, riporta France Bleu, era stato lanciato sulle reti sociali con la frase: "Oggi prenderemo Fort Brégançon". Il progetto però è fallito per l'intervento dei gendarmi e della polizia municipale. Non si sapeva nulla circa la presenza o meno di Emmanuel Macron nel Forte. Contattato da Afp, l'ufficio stampa dell'Eliseo ha rifiutato di comunicare il luogo in cui attualmente si trova Emmanuel Macronper trascorrere le vacanze di Natale, dopo il caldo autunno segnato dalla rivolta dei gilet gialli contro le sue politiche. Secondo Arizzi, che parla di una "azione simbolica", i gilet gialli intendono tornare anche oggi alla residenza. "Le persone che vogliono la democrazia, dovrebbe iniziare rispettando la proprietà degli altri", ha commentato Arizzi, spiegando che alcuni di questi gilet gialli hanno attraversato terreni privati per cercare di raggiungere il loro obiettivo.