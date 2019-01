Gilet gialli, defezioni nella lista: via il capo della campagna per le europee

Gilet gialli: lascia direttore campagna lista per le europee

Hayk Shahinyan, uno dei volti più noti del movimento dei gilet gialli abbandona la lista "Rassemblement d'Initiative Citoyenne" di Ingrid Levavasseur, lanciata la settimana scorsa in previsione delle elezioni europee. Non è chiaro se si tratti di una decisione definitiva visto che nel post Facebook con il quale ha annunciato la decisione, Shahinyan dice di volersi "prendere una settimana per analizzare, riflettere, preparare delle proposte e prendere un po' di distacco".

Subito defezioni nella lista dei gilet gialli

Il ventinovenne lionese, che doveva essere il direttore della campagna elettorale, cita una serie di fattori che hanno "creato dubbi". Tra questi: "la precipitazione con la quale mi sono lasciato coinvolgere in una configurazione differente da quella che promuovevo da settimane, seguita dal grave ferimento di Jerome" (Jerome Rodrigues, ndr)" oltre all'aumento dei feriti gravi durante le manifestazioni. Shahinyan parla anche della "certezza che qualcosa di strutturato debba nascere da tutto cio'" e dell'avvicinarsi "di una scadenza elettorale che può costituire un'opportunità, se preparata in modo intelligente". Ma il leader dei Gilet Gialli sembra anche ipotizzare possibili scenari alternativi per la continuazione della protesta come la fine dell'inverno "che potrebbe vedere un'intensificazione della mobilitazione". Quest'ultima, potrebbe essere rinforzata anche dalla "fine del gran dibattito nazionale (voluto da Emmanuel Macron, ndr) e l'evidente delusione che ne seguirà".

Poi Shahinyan lancia una sorta di avvertimento: "non mi fido mai di coloro che affermano con certezza di avere la soluzione". In conclusione il leader dei Gilet Gialli rivendica di essere "un uomo libero" e afferma con decisione: "non abbandonerò mai la lotta. Ma devo ritrovare un po' di distacco".