Gilet gialli, Di Maio: "Non parlo coi violenti. Incontrerò Drouet"

FRANCIA: DI MAIO, INCONTRERO' LEADER GILET GIALLI DROUET

"Sto creando un gruppo parlamentare a livello europeo alternativo a destra e sinistra e sto coinvolgendo tutti quei movimenti che credono nella democrazia diretta. Quelli con cui sto parlando non sono i violenti. Nei prossimi giorni incontrerò vari capi dei gilet gialli e anche Drouet ha detto di essere disponibile". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1. "Queste persone, se fanno delle manifestazioni possono avere degli accertamenti delle forze dell'ordine", ha aggiunto.

GILET GIALLI, DI MAIO: "NON PARLO CON I VIOLENTI"

"Le persone con cui parliamo non sono i violenti, che sono stati arrestati, e che gli stessi gilet gialli hanno condannato". Lo ha precisato il vicepremier Luigi Di Maio ai microfoni di Radio Anch'io su Rai Radio1, parlando dei contatti tra il Movimento 5 Stelle e i gilet gialli francesi. "La mia non è un'ingerenza negli affari di Stato della Francia, io sto creando un gruppo parlamentare europeo che vada oltre destra e sinistra" con temi comuni come "la democrazia diretta, ma non solo". Di Maio ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà esponenti dei gilet gialli, tra cui il leader Eric Drouet, che "ha detto di essere disponibile, lo vedremo la settimana prossima". "Li stanno facendo passare come 'Jack lo squartatore', ma in questo momento a livello Ue i movimenti violenti non sono i miei alleati", ha sottolineato Di Maio.