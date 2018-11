Gilet gialli, Hollande sposa le proteste: "Continuate così". Furia Macron

HOLLANDE SPOSA LA PROTESTA ANTI MACRON DEI GILET GIALLI

Di questi tempi può succedere di tutto. Compreso il fatto che un ex presidente per la verità amato pochissimo da un intero Paese, scenda in campo e sposi la protesta contro il suo successore per "difendere la sua eredità politica". Stiamo parlando della Francia e di François Hollande, che a sorpresa si è schierato a sostegno dei gilet gialli a quasi due settimane dall'inizio della protesta che ha messo a ferro e fuoro Parigi lo scorso fine settimana.

HOLLANDE: "CONTINUATE COSI'". E SI LEVA QUALCHE SASSOLINO SU MACRON

Incontrando alcuni manifestanti nel dipartimento di Ardéche, l'ex inquilino dell'Eliseo - in rotta con Macron, suo ex ministro dell'Economia nel precedente quinquennato - ha esortato i gilet gialli a "continuare" a mobilitarsi pacificamente difendendo il bilancio dei suoi cinque anni all'Eliseo. "Io ho aiutato le imprese e i lavoratori, alzando i salari", dice Hollande, "Macron invece non lo sta facendo". E ha poi tirato una frecciata al suo ex alleato: "Si è candidato prima ancora che io mi decidessi se correre per un secondo mandato o no". Insomma, l'uscita di Hollande sa tanto di dispetto e sassolino dalla scarpa.

L'IRA DI MACRON: "HOLLANDE E' UN CINICO"

Anche per questo Macron, direttamente dall'Argentina dove si trova per il G20 di Buenos Aires, è andato su tutte le furie. Ha risposto in maniera molto netta al socialista: "Il cinismo fa parte della vita politica, ma troppo cinismo uccide la politica", ha detto Macron che ha aggiunto: "C'è chi si vuole ascrivere proteste per situazioni venutesi a creare nel passato e magari anche a causa loro, quando io sono all'Eliseo solo da 18 mesi". La temperatura in Francia si sta alzando.