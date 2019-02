Gilet gialli, il Consiglio d'Europa alla Francia: "Basta armi Lbd"

Gilet gialli, Consiglio d'Europa alla Francia: "Basta armi Lbd"

Il Consiglio d'Europa chiede alla Francia di sospendere l'uso dei cosiddetti flash-ball, o Lbd, le armi non letali date in dotazione alla polizia francese che in questi ultimi mesi hanno causato numerosi feriti durante le manifestazioni dei gilet gialli. L'appello è contenuto in un documento rivolto al governo del presidente Emmanuel Macron dalla commissaria ai diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic.

Il Consiglio d'Europa alla Francia: "Rispettare meglio i diritti dell'uomo"

Nel memorandum rivolto all'amministrazione di Emmanuel Macron, Dunja Mijatovic, invita la Francia a "rispettare meglio i diritti dell'uomo", a "non fornire restrizioni eccessive alla libertà di riunione pacifica" e a "sospendere l'uso" dei controversi lanciatori Lbd (Lanceur de Balles de défense), successori del vecchio flash-ball dato in dotazione ai 'flics' francesi. Un appello è inoltre rivolto affinché Parigi riveda "al più presto" la dottrina d'uso di queste armi non letali. Per la commissaria bosniaca, gli Lbd dovrebbero essere provvisoriamente sospesi. Al governo viene inoltre chiesto di pubblicare dati precisi sui feriti.