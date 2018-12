Gilet gialli, l'inno alla rimobilitazione del fiorista fa il boom sul web

Gilet gialli, l'inno del fiorista fa il boom sul web

"Enfile ton gilet". "Indossa il tuo gilet". Antonin Froideveaux ha composto una canzone con questo titolo. Una canzone condivisa su youTube e sui social network che è stata rapidamente adottata come una sorta di "inno" dal movimento di protesta sorto in Francia contro le politiche liberiste del presidente Emmanuel Macron. La canzone, un invito alla rimobilitazione e alla continuazione delle proteste che stanno piegandoi l'Eliseo, ha fatto un vero e proprio boom di condivisioni e visualizzazioni in Rete. Il video è stato realizzato il 15 dicembre, quinto giorno delle proteste, ed è stato montato in maniera professionale. L'auspicio dell'autore è quello che la protesta non arretri e visto il coinvolgimento generale che ha portato l'auspicio potrebbe essere accontentato.

Gilet gialli: da governo francese + 300 euro per agenti, una tantum

Intanto il governo francese ha proposto al parlamento un aumento una tantum di 300 euro della busta paga delle forze dell'ordine, in virtù della loro recente mobilitazione di fronte alla protesta dei gilet gialli. La proposta e' contenuta in un emendamento alla legge di bilancio. La decisione è arrivata dopo che i sindacati avevano annunciato una eventuale protesta.