Gilet gialli crescono anche in Italia. Sabato movimento in trasferta a Nizza

Gilet gialli: si organizzano anche in Italia, sabato 'trasferta' a Nizza

Il movimento dei gilet gialli inizia a prendere piede anche in Italia, tant'è che una delegazione di simpatizzanti sarà sabato prossimo, su invito dei 'fratelli' d'Oltralpe, a Nizza, per il XIII atto di mobilitazione. Partira' infatti - apprende l'AGI - una 'carovana di solidarieta'', organizzata da P101. Una differenza esiste tuttavia rispetto alla protesta in Francia, perche' qui, fanno sapere i promotori, un sostegno, sia pure critico, al governo gialloverde resta, con l'obiettivo di incalzarlo a mantenere le promesse.

Un sindacalista guida i gilet gialli italiani

Fra i promotori della 'carovana' di una ventina di persone, c'è Fabio Frati, sindacalista Cub che spiega: "Per la prima volta hanno provato a fare una Finanziaria diversa, dopo quindici anni di attesa, ma purtroppo i trattati Ue non si possono modificare di una virgola. Hanno creato un meccanismo diabolico per cui ci vuole l'unanimita'. E poi servono tre milioni di posti di lavoro in Italia. Il reddito di cittadinanza va bene ma ancora non basta. E per tre milioni in piu' di posti di lavoro bisognerebbe derogare ad un rapporto Pil/ deficit molto piu' alto di quello attuale. Non ce lo faranno mai fare". Frati, membro di P101, è stato uno degli organizzatori del convegno di qualche settimana fa cui hanno partecipato due rappresentati dei gilet gialli francesi. In Italia sarebbero un centinaio gli attivisti che stanno organizzando i gruppi dei gilet gialli nostrani nelle varie citta' italiane, ciascuno con propri mondi di riferimento (partiti, organizzazioni, sindacati), anche in vista delle prossime elezioni europee.