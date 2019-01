Gilet gialli: la leader moderata Mouraud lancia il partito degli 'Emergenti'

Gilet gialli: leader moderata Mouraud lancia il partito degli 'Emergenti'

La leader moderata dei 'gilet gialli', Jacline Mouraud, tra i fondatori del movimento di protesta, porta la sua battaglia in politica con la creazione di un partito battezzato 'Gli Emergenti'. In base alle prime anticipazioni puntare ad "una grande riforma del fisco" e rimettere "le tematiche sociali sul tavolo" saranno al centro della battaglia della formazione politica, 51 anni, mamma lavoratrice di tre figli, uno dei volti piu' noti e apprezzati della protesta che tiene la Francia in scacco dallo scorso novembre.

Nasce il partito collegato ai gilet gialli

Secondo le stesse fonti di stampa, con il contributo di "persone competenti, tra cui avvocati, ex parlamentari", la Mouraud sta facendo redigere lo statuto della sua formazione politica, ma per ora non e' chiaro se sara' lei stessa ad assumerne la direzione. "Non rivendico alcun titolo. Sto provando a creare il partito ed e' gia' molto. Poi, come in qualunque altro partito, ci saranno votazioni. Che sia io o qualcun altro non mi interessa. La cosa piu' importante e' farlo esistere, mettere le persone insieme contro la violenza e per il rispetto delle nostre istituzioni" ha dichiarato la Mouraud.