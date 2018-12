Gilet gialli, la Russia evoca il complotto: "Rivolta fomentata dagli Usa"

Gilet gialli, la Russia evoca la teoria del complotto: "Rivolta fomentata dagli usa"

Emerge una teoria complottista sul movimento dei gilet gialli. E arriva da Mosca. Come durante la 'rivoluzione arancione' in Ucraina, il movimento di protesta dei 'gilet gialli' in Francia è orchestrato dagli Stati Uniti. Questa la convinzione espressa dalle parti di Mosca. Il primo a farlo è stato il popolare presentatore tv Dmitri Kisselev dell'emittente russa 'Rossiya 1', commentando le violente proteste di Parigi delle scorse settimane. "Il giallo è un colore, anche questa è una rivoluzione di colore che mette il potere in pericolo, esportata dagli Stati Uniti perché il presidente Macron ha parlato della necessità di un esercito europeo" ha detto Kisselev al programma 'Vesti', che ha tra i suoi primi fan il presidente Vladimir Putin.

Complottismo russo sui gilet gialli: "Rivolta legata alle parole di Macron sull'esercito europeo"

Una teoria ripresa anche da altri ambienti russi che, dopo aver evidenziato che la prima ondata di contestazione del caro benzina è scoppiata una settimana dopo il discorso di Macron sull'opportunita' di creare un esercito europeo, sottolineano come "l'aumento microscopico del prezzo del carburate rappresenta un pretesto sproporzionato, che da solo non può giustificare scene di guerriglia urbana". Il tutto sarebbe collegato anche altri Paesi che si sono schierati a favore dell'esercito europeo, come Germania e Belgio, altri due Paesi dove sono apparsi i gilet gialli.

Le motivazioni che starebbero dietro al complotto Usa

Dal 2014, anno dell'insurrezione ucraina di piazza Maidan, il presidente russo ha sempre attribuito la responsabilità delle rivolte, inclusa la primavere araba, agli Stati Uniti per "portarci al caos". Secondo la visione di Mosca gli Usa con le proteste dei gilet gialli cercano di indebolire le istituzioni comunitarie europee e scongiurare la creazione di un esercito europeo, punto sul quale Donald Trump si è sbilanciato più volte criticando aspramente l'ipotesi alla quale sottenderebbe un temuto allontanamento dalla Nato da parte dell'Ue.